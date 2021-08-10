Мигранты на границе с Беларусью: Латвия ввела режим ЧС, Литва строит забор, а в Польше задержали сотни нелегалов

Мигранты в последние дни все чаще пытаются пересечь латвийскую, литовскую и польскую границы.
Мигрантский кризис вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили из-за принудительной посадки в Минске европейского самолета, чтобы задержать белорусского журналиста Романа Протасевича.
ЛАТВИЯ
Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за резкого увеличения количества нелегальных мигрантов.
Об этом сообщила глава латвийского МВД Мария Голубева в Twitter во вторник, 10 августа.
"Правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе. Укрепление границы начинается немедленно", — написала Голубева.
Как уточняет Sputnik Латвия, режим чрезвычайной ситуации вводится в приграничных Краславском и Аугшдаугавском краях.
За последние четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек — это в семь раз больше количества задержанных нарушителей восточной границы за весь прошлый год.
Министерство внутренних дел Латвии приняло решение направить в Даугавпилс спецназ Видземской роты, который базируется в Смилтене.
ЛАТВИЯ
В свою очередь правительство Литвы во вторник направило в Сейм новый проект закона о возведении забора, который просит принять в особо срочном порядке. Министр внутренних страны Агне Билотайте надеется, что ограждение на границе с Беларусью построят за год.
Об этом сообщает портал Delfi.
"Без забора у нас не будет эффективной охраны границы. После принятия закона этот объект, этот забор можно будет построить в максимально короткие сроки, вдвое быстрее. Мы надеемся, что удастся это сделать за год", — заявила Билотайте.
Билотайте заявила, что пакет позволит построить забор быстрее, потому что будут упрощены процедуры закупок, однако гарантировала, что "будет обеспечена максимальная прозрачность, публичность, открытость всех данных".
Вице-министр финансов Вайда Чеснулявичюте-Маркявичене заявила, что для четырехметрового забора средства будут выделяться поэтапно, сначала — из резерва правительства.
"Забор не появится быстро, поэтому, скорее всего, сами расходы на строительство распределятся на этот и следующий год. В этом году часть средств мы предусмотрели из резерва правительства, потому что объявлена экстремальная ситуация, такая возможность у нас есть", — сказала Чеснулявичюте -Маркявичене.
Также вице-министер отметила, что до конца года на урегулирование кризиса может быть выделено "до десяти миллионов евро". Ожидается, что Евросоюз профинансирует часть проекта, поскольку граница с Беларусью является внешней границей ЕС.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
ПОЛЬША
Между тем в Польше с 6 по 8 августа сотрудники Подляской пограничной службы задержали 349 иностранцев, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу. Задержанные в основном граждане Ирака и Афганистана, пишет Mylomza.
"Наибольшая группу нелегальных мигрантов — 85 человек — были задержаны в субботу, 8 августа, сотрудниками пограничного поста в Кузнице", — рассказала представитель пограничной службы Катаржина Зданович.
Все иностранные граждане проходят тестирование на коронавирус. Пограничники также устанавливают их личности, страну происхождения и возраст.
Затем по решению суда их отправляют в охраняемые изоляторы.
Отмечается, что с начала года сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 871 человека за незаконное пересечение польско-белорусской границы.
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