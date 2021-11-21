Мигранты после небольшого затишья снова штурмовали польскую границу

Мигранты после небольшого затишья снова штурмовали польскую границу

Новую попытку штурма польской границы зафиксировали 20 ноября.

Мигранты снова пытались прорваться в Польшу с территории Беларуси. Штурмовали нелегалы польскую границу в районе Черемхи.

Об этом сообщает пограничная служба Польши в Twitter 21 ноября.

Отмечается, что колонна мигрантов насчитывала около 100 человек. Польские пограничники охарактеризовали их как "агрессивных иностранцев".

Всего в течение 20 ноября пограничники Польши зафиксировали 208 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. Насчет 31 человека издано постановление об выдворении из территории Польши.

"В субботу, 20 ноября, на участке, охраняемом пограничным заставой в Черемхе, группа из около 100 агрессивных иностранцев, которых доставили в границу белорусские службы, пыталась прорваться в Польшу. Службы предотвратили прорыв границы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше 19 ноября заявили, что в районе перехода в "Кузнице" не осталось мигрантов, находившихся там более недели.

Как известно, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.