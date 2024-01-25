Мигранты с криминальным прошлым проникают в Финляндию из России: в Хельсинки бьют тревогу

Мигранты продолжают попытки пересечь пункты пропуска со стороны России на финско-российской границе даже несмотря на их полное закрытие.
В течение нескольких недель Финляндия сталкивается с проблемами на своей восточной границе и обвиняет Россию в том, что та "специально мобилизует людей из третьих стран и отправляет их в Финляндию и ЕС".
Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет DW.
По ее словам, на прошлой неделе в Финляндию со стороны России проникли 15 иностранцев. Их действия она назвала "незаконными" и "крайне опасными", ведь они могут попасть в беду из-за чрезвычайно низких температур в стране и глубокого снежного покрова.
"Нам следует ожидать, что Россия и дальше будет пытаться дестабилизировать Финляндию и Европу", – заявила глава МИД Финляндии.
В скандинавской стране подчеркивают, что эту серьезную ситуацию следует решать на общеевропейском уровне.
"Мы охраняем не только финскую границу, но и границы ЕС и НАТО. Когда Россия использует людей для ведения гибридной войны, наших нынешних законов недостаточно, чтобы противостоять этому в соответствии с Конвенцией о правах человека", – отметила Валтонен.
По ее оценке, есть серьезный риск того, что попавшие из РФ в Финляндию мигранты и затем "потерявшиеся" в стране могут быть задействованы Москвой для шпионажа или совершения диверсий в ЕС. У Финляндии даже есть данные о том, что многие мигранты, которых направила Россия, имеют криминальное прошлое.
"Россияне даже присылают нам людей, которые были замешаны в военных преступлениях. Мы не знаем, какие соглашения заключили эти люди с российскими властями. Но некоторые из них заявили финским властям, которые занимаются вопросами беженцев, что Россия отправила бы их воевать в Украину, если бы они не пересекли границу", – рассказала Валтонен.
Финский министр напомнила, что у Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex нет полномочий, чтобы препятствовать пересечению границ ЕС мигрантами.
"Frontex не оказывает нам реальной помощи в защите от гибридной войны России. Поэтому необходимо предоставить Frontex возможность предотвращать нелегальный въезд в страну", – призвала дипломат.
В качестве примера она привела Норвегию, которая не является членом ЕС, но может останавливать нелегальных мигрантов на границе: "Этого хотим и мы тоже".
Напомним, осенью пограничная служба Финляндии сообщила, что люди незаконно прибывают в Финляндию из России через восточную границу. Их подозревают в преступлении против госграницы. Учитывая подобные ситуации, Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией.
14 декабря финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 искателей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц, а премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.
Позже стало известно, что Финляндия оставит закрытыми пункты пропуска на границе с РФ, хотя срок действия предыдущих ограничений должен был завершиться 15 января.
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