Мигранты с криминальным прошлым проникают в Финляндию из России: в Хельсинки бьют тревогу

Мигранты продолжают попытки пересечь пункты пропуска со стороны России на финско-российской границе даже несмотря на их полное закрытие.

В течение нескольких недель Финляндия сталкивается с проблемами на своей восточной границе и обвиняет Россию в том, что та "специально мобилизует людей из третьих стран и отправляет их в Финляндию и ЕС".

Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет DW.

По ее словам, на прошлой неделе в Финляндию со стороны России проникли 15 иностранцев. Их действия она назвала "незаконными" и "крайне опасными", ведь они могут попасть в беду из-за чрезвычайно низких температур в стране и глубокого снежного покрова.

"Нам следует ожидать, что Россия и дальше будет пытаться дестабилизировать Финляндию и Европу", – заявила глава МИД Финляндии.

В скандинавской стране подчеркивают, что эту серьезную ситуацию следует решать на общеевропейском уровне.

"Мы охраняем не только финскую границу, но и границы ЕС и НАТО. Когда Россия использует людей для ведения гибридной войны, наших нынешних законов недостаточно, чтобы противостоять этому в соответствии с Конвенцией о правах человека", – отметила Валтонен.

По ее оценке, есть серьезный риск того, что попавшие из РФ в Финляндию мигранты и затем "потерявшиеся" в стране могут быть задействованы Москвой для шпионажа или совершения диверсий в ЕС. У Финляндии даже есть данные о том, что многие мигранты, которых направила Россия, имеют криминальное прошлое.

"Россияне даже присылают нам людей, которые были замешаны в военных преступлениях. Мы не знаем, какие соглашения заключили эти люди с российскими властями. Но некоторые из них заявили финским властям, которые занимаются вопросами беженцев, что Россия отправила бы их воевать в Украину, если бы они не пересекли границу", – рассказала Валтонен.

Финский министр напомнила, что у Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex нет полномочий, чтобы препятствовать пересечению границ ЕС мигрантами.

"Frontex не оказывает нам реальной помощи в защите от гибридной войны России. Поэтому необходимо предоставить Frontex возможность предотвращать нелегальный въезд в страну", – призвала дипломат.

В качестве примера она привела Норвегию, которая не является членом ЕС, но может останавливать нелегальных мигрантов на границе: "Этого хотим и мы тоже".

Напомним, осенью пограничная служба Финляндии сообщила, что люди незаконно прибывают в Финляндию из России через восточную границу. Их подозревают в преступлении против госграницы. Учитывая подобные ситуации, Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией.

14 декабря финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 искателей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц, а премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

Позже стало известно, что Финляндия оставит закрытыми пункты пропуска на границе с РФ, хотя срок действия предыдущих ограничений должен был завершиться 15 января.

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