Микрофон на встрече Трампа случайно записал секрет Мелони: что сказала (видео)

Встреча Трампа с лидерами ЕС / © White House

Во время встречи Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме микрофоны случайно записали откровенные комментарии, не предназначавшиеся для публики. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила свою неприязнь к общению с журналистами.

Об этом сообщает издание Corrierre della Sera.

Когда президент Финляндии Александер Стубб спросил Трампа, часто ли ему приходится контактировать с прессой, Трамп ответил: «Постоянно». В ответ Мелони заметила:

«Но ему это нравится. Я ведь никогда не хочу общаться с итальянской прессой».

Позже, когда Трамп предложил лидерам ответить на вопросы журналистов, Мелони шепотом отказала, сказав:

«Думаю, лучше нет, нас слишком много, и это займет слишком много времени».

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Появились эксклюзивные кадры.

Трамп сообщил, что приложит усилия, чтобы переговоры между Путиным и Зеленским состоялись.

Кремлевский глава Владимир Путин предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом он сказал во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.