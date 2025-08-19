- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 215
- Время на прочтение
- 1 мин
Микрофон на встрече Трампа случайно записал секрет Мелони: что сказала (видео)
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони разоблачила свой секрет, который случайно зафиксировал микрофон.
Во время встречи Дональда Трампа с европейскими лидерами в Белом доме микрофоны случайно записали откровенные комментарии, не предназначавшиеся для публики. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила свою неприязнь к общению с журналистами.
Об этом сообщает издание Corrierre della Sera.
Когда президент Финляндии Александер Стубб спросил Трампа, часто ли ему приходится контактировать с прессой, Трамп ответил: «Постоянно». В ответ Мелони заметила:
«Но ему это нравится. Я ведь никогда не хочу общаться с итальянской прессой».
Позже, когда Трамп предложил лидерам ответить на вопросы журналистов, Мелони шепотом отказала, сказав:
«Думаю, лучше нет, нас слишком много, и это займет слишком много времени».
Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. Появились эксклюзивные кадры.
Трамп сообщил, что приложит усилия, чтобы переговоры между Путиным и Зеленским состоялись.
Кремлевский глава Владимир Путин предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом он сказал во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.