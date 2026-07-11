"Микроволновка" для спутников Илона Маска: Китай создал дешевое оружие, способное массово сжигать космические сети

Китайские ученые создали импульсное оружие, способное сбивать Starlink / © Xinhua

Реклама

Китайские военные исследователи создали новейшее микроволновое импульсное оружие мощностью до 100 гигаватт, способное выводить из строя спутники на низкой околоземной орбите. Благодаря этой технологии армия КНР сможет с минимальными финансовыми затратами эффективно уничтожать целые космические сети, в частности, аппараты системы Starlink Илона Маска.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Переход к практическому применению

Ученые из Национального университета оборонных технологий Китая рассказали, что их разработка уже перешла от стадии лабораторных прототипов к практическому использованию в армии. В настоящее время исследовательские учреждения КНР создали целый спектр оружия гигаватного класса, часть которого уже передали на вооружение армии. Самым большим достижением стала уникальная система на 100 гигаватт, объединяющая в себе сразу несколько мощных генераторов.

Реклама

Благодаря точной синхронизации этих модулей разработчикам удалось добиться пиковой эффективности и беспрецедентной выходной мощности. Такая методика позволила успешно обойти технические ограничения изоляции, из-за которых одинарные устройства раньше не могли генерировать достаточно энергии.

«Достижение десятков гигаватт выходной мощности в условиях строгих ограничений по пространству и весу является критически важным будущим направлением для микроволновой технологии», – пояснила команда ученых.

Угроза для космоса и устойчивость системы

Эксперты отмечают, что микроволновый импульс мощностью лишь в 1 гигаватт способен вызвать серьезные помехи или полностью сжечь аппаратное обеспечение низкоорбитальных спутников. Соответственно, применение нового сверхмощного оружия представляет огромную угрозу для дорогих сетей типа Starlink. Удар такими установками будет особенно критичен для тех космических аппаратов, которые участвуют в военных операциях.

Для стабильной работы комплекса разработчики создали инновационную гибридную систему литий-ионных конденсаторов. Она гарантирует мгновенную активацию и бесперебойное питание оружия даже при экстремальных температурах до минус 40 градусов Цельсия. Это кардинально улучшает оперативную готовность китайских войск радиоэлектронной борьбы при выполнении задач в строгих зимних или полярных условиях.

Реклама

Напомним, китайский многоразовый космический самолет Shenlong, одна из самых засекреченных программ Пекина, выпустил на околоземную орбиту неизвестный объект , который, по мнению экспертов, может оказаться миниатюрным разведывательным спутником. Китайские власти традиционно не раскрывают деталей миссии, как и подлинного назначения космического самолета.

Новости партнеров