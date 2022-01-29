Миланович снова попал в скандал, он назвав премьер-министра Хорватии "украинским агентом"

Президент Хорватии не собирается извиняться перед украинцами за свои предварительные дерзкие заявления.
Президент Хорватии Зоран Миланович снова попал в международный скандал, который назвал премьер-министра страны Андрея Пленковича "украинским агентом".
Об этом пишет JutarnjiList.
"Пленкович ( премьер-министр Хорватии – ред. ) выступает как украинский агент, а я как хорватский президент. Это огромная разница. Поэтому я не скользкий с россиянами. Я никогда там не был официально. Я никогда не пил кофе с российским послом", – сказал хорватский президент.
На вопрос, считает ли он, что ему следует извиниться перед украинским народом за свои предварительные заявления, Миланович ответил, что нет.
"У кого я должен извиняться? Никак. Премьер-министр – обычный полтрон, который делал это во времена Колинды Грабар-Китарович , хотя тогда ситуация была иной. Она пыталась что-то построить с Россией в каких-нибудь дипломатических тонах. Пленкович "К сожалению, он был премьер-министром и тогда. Меня интересует только интерес Хорватии", — заявил Миланович.
Также Милонович считает, что в Украине прославляют людей, которые якобы "во время Второй мировой войны убивали евреев и поляков" и посоветовал Киеву продолжать переговоры с сепаратистами.
Напомним, что президент Хорватии Зоран Миланович выступил против отправления хорватских военных в Восточную Европу в составе подразделений НАТО. Кроме того, он заявил, что Украине не место в НАТО и назвал события Революции Достоинства "переворотом".
К тому же, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который в декабре прошлого года посетил Украину с двухдневным визитом, натолкнулся на критику своего президента. Глава Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьера на фоне напряженных отношений с Россией "обычным шарлатанством".
Впоследствии, после этого инцидента, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился перед украинцами за скандальное заявление президента страны Зорана Милановича.
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