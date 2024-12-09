Милая история о том, как сестра через 25 лет нашла пропавшего брата, приобрела "отвратительный" поворот

Трогательная история о женщине, которая воссоединилась со своим исчезнувшим 25 лет назад братом, приобрела зловещий поворот.

Об этом пишет Mirror.

53-летний Томас Манизак пропал в июле в 1999 году в возрасте 28 лет, когда ехал в Ньюпорт, штат Орегон. Он исчез бесследно, и с тех пор его семья ищет его и даже призналась, что думала, что ищет человеческие остатки.

Одной из тех, кто участвовал в поисках, была сестра Марселла Насери, которая в начале этого года натолкнулась на фотографию своего давно потерянного брата, лежащего на больничной койке в Калифорнии. Манизак сейчас не разговаривает и уже несколько недель находится в медицинском центре Святого Франциска в Линвуде после того, как его обнаружили на тротуаре в южном Лос-Анджелесе.

Марселла написала на странице GoFundMe, что она "очень рад, что он жив", когда нашла своего брата.

Однако ситуация приобрела темную окраску после того, как выяснилось, что Манизак был осужденным сексуальным преступником, которого обвинили в ужасных преступлениях с ребенком в возрасте до 14 лет в 1993 году. Он отсидел три года в тюрьме, а после освобождения был обязан внести свое имя в реестр сексуальных преступников в округе Лассен.

Марселла признала, что семья была шокирована преступлениями, причинившими "огромную душевную боль", но Манизак все еще был ее братом. Она сказала в интервью USA Today: "Я не отворачиваюсь от своей плоти и крови. Я люблю его. Я искала его 25 лет – все остальное – внешний шум, он мой брат, и я люблю его".

Томас Манизак / Фото: St. Francis Medical Center

Позже выяснилось, что Манизак уехал из города через несколько лет после освобождения из тюрьмы и не зарегистрировался как сексуальный преступник в своем новом городе – это незаконно согласно законодательству Калифорнии. Капитан департамента шерифа округа Лассен Майк Карни рассказал: "Он уехал в Орегон, и после этого, по словам его семьи, он был просто свободной душой и просто разгуливал".

Карни объяснил, что у Манизака должны были снять отпечатки пальцев, когда он находился в отделении, но этого не произошло, поскольку он тогда не сотрудничал. Он добавил: "Нам сказали, что он не мог ходить и не мог говорить, потому я не знаю, что с ним произошло".

В последний раз упорный турист разговаривал со своей семьей в августе в 1999 году, позвонив матери со стоянки грузовиков в Твин-Фоллз, штат Айдахо. До своего исчезновения сексуальный преступник обычно звонил матери дважды в неделю. Манизак был на инвалидности из-за диагноза диабет и нуждался в двух инъекциях инсулина в день. Но за все время своего 25-летнего исчезновения он не воспользовался медицинской картой, чтобы получить рецепт на инсулин или забрать свои чеки.

Насери планирует вскоре прилететь к брату и работает над тем, чтобы его перевели в другую больницу, которая была бы ближе к ней, сообщает GoFundMe.

Напомним, уважаемая монахиня арестована за сотрудничество с могущественным кланом мафиозной семьи. Ее репутация в обществе помогла ей избежать подозрений.

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