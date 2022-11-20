Милиционеров в Беларуси готовят к пограничной службе: глава МВД Республики запугивает "террористическими актами"

Министерство внутренних дел Беларуси намерено "укрепить" позиции на границе с Украиной личным составом. Для этого готовит белорусских милиционеров к пограничной службе.

Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ со ссылкой на слова главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.

Министр объяснил превращение милиционеров в пограничников тем, что "знает, откуда ждать террористические акты в Беларуси". Так что, видимо, таким образом и подготовил "укрепление" границ.

Он также угрожал всем, кто попытается что-то сделать, пообещав "уничтожение".

"О несении службы работников милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной. (...) Если кто-то попробует, особенно в отношении террористических актов, совершить на территории Республики Беларусь, как я уже говорил ранее, когда мы проводили обучение, эти преступники будут уничтожены. И других вариантов не может быть. Задача органам внутренних дел поставлена ​​четко", — заверил Кубраков.

Между тем, Рроссийское руководство тайно перевезло из Беларуси в РФ почти 100 ракет противовоздушной обороны.

В октябре Беларусь передала России 211 единиц военной техники.

Читайте также: