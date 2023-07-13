Милли сообщил о "трениях и разногласиях" в Кремле после мятежа Пригожина

Милли, комментируя мятеж Пригожина, заявил, что будет еще "множество других эпизодов".

После неудачного мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в российском руководстве — "трения" и "разногласия". Однако пока сложно сказать, какое влияние эти процессы оказывают на продолжающуюся агрессию против Украины.

Об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Reuters.

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По его словам, "на стратегическом уровне понятно, что в российском руководстве происходит значительное количество трений и разногласий".

"На самом высоком уровне происходит много драматических событий. Во что все это выльется? Пока что не могу сказать с уверенностью. Я не думаю, что все кончилось. Думаю, мы еще услышим о множестве других эпизодов", – заявил Милли.

Он добавил, что находящиеся в Украине рядовые российские оккупанты, пожалуй, больше сосредоточены на ежедневной борьбе за свое выживание.

Также Милли прокомментировал, где может находиться Пригожин. Белорусский диктатор Александр Лукашенко сначала объявил, что Пригожин находится в Беларуси, а на прошлой неделе заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" вернулся в Россию.

"Я думаю, что он ездит туда-сюда [между Россией и Белорусью]", – сказал Марк Милли, но отказался сообщить, где, по его мнению, находится Пригожин.

Напомним, что 24 июня владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км и передумал совершать переворот.

По информации издания CNN, российские спецслужбы могли знать о мятеже Пригожина и ожидали его успеха.

По информации российских пропагандистских СМИ, от рук "вагнеровцев"-мятежников погибли от 13 до 20 военных. Это военнослужащие, находившиеся на бортах сбитых самолетов. Авиация РФ потеряла по меньшей мере 7 воздушных судов.

Ранее российские так называемые "оппозиционные" СМИ сообщили, что Пригожин лечился от рака брюшной полости и у него фактически "вырезан желудок и кишки".