Миллиард людей в опасности: вице-адмирал НАТО рассказал об угрозе подводной "гибридной войны"

Дидье Малетер считает, что у подводной инфраструктуры нет необходимой защиты от российских угроз.

Почти миллиард людей в Европе, США и Канаде не могут чувствовать себя в безопасности из-за попыток России повредить многочисленные слабые места подводной инфраструктуры, в том числе морские ветряные электростанции, кабели и трубопроводы.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова заместителя командующего Объединенным командованием ВМС НАТО адмирала Дидье Малетера.

Адмирал объяснил, что от сети подводных кабелей и труб зависит энергоснабжение и связь между Европой и Северной Америкой. Проектирование и строительство этой сети подводных объектов, к сожалению, не учитывало ситуацию, сложившуюся в мире, и не может противостоять "гибридной войне", которую ведут Россия и другие враги НАТО.

"Мы знаем, что россияне провели ряд операций гибридной войны под водой, чтобы нарушить европейскую экономику через электрокабели, интернет-кабели и трубопроводы. Все наши экономические подводные объекты находятся под угрозой. И я скажу для максимальной ясности: мы знаем о российских разработках в сфере применения атомных подлодок. Поэтому мы не наивны, и мы работаем вместе", – подчеркнул Малетер.

Комментарии адмирала появились после двух случаев предполагаемого саботажа на газопроводах в Балтийском море за последние полтора года – сначала на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, а затем на Balticconnector в октябре 2023 года.

"Несмотря на широкие расследования, проведенные многими государствами, оба остаются нераскрытыми, хотя Финляндия заявила в декабре, что "все указывает на то", что китайский корабль намеренно повредил Balticconnector своим якорем", — говорится в материале.

По словам Малетера, в последнее время окружающая среда изменилась очень резко, поэтому большинство объектов подводной инфраструктуры, которая была разрабатотана частным сектором, стали чрезвычайно уязвимыми.

"Они не знали, что такая гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90% находится под водой. Все наши связи между США, Канадой и Европой передаются под водой, поэтому есть много уязвимых мест. Это очень важная проблема, поскольку касается безопасности почти миллиарда гражданских лиц стран НАТО. Мы должны быть защищены и надежно снабжаться нашей жизненно важной подводной инфраструктурой", – подчеркнул Малетер.

Опасения подводной безопасности настолько возросли, что НАТО находится в процессе создания центра, посвященного этому вопросу, в британской штаб-квартире Marcom в Нортвуде, рядом с транспортным центром НАТО.

Присоединение Финляндии к флоту НАТО в прошлом году, а совсем недавно и Швеции, ставшей полноправным членом НАТО в марте, рассматривается как важный шаг для обеспечения защиты Балтики и Арктики. Опыт Швеции в обоих регионах увеличит способность НАТО проявлять и сдерживать любую региональную агрессию.

"И когда мы говорим об агрессии, мы, очевидно, думаем о России", – подчеркнул Малетер.

Адмирал также добавил, что членство Швеции, в частности, привело к появлению подлодок, кораблей противоминной обороны, сил специального назначения и быстрых и мощных катеров.

Напомним, Китай заподозрили в газовой диверсии в Балтийском море. Расследование повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море, соединяющего Финляндию с Эстонией, сосредоточено на роли китайского контейнеровоза New Polar Bear.

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