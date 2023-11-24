Миллиардер Гейтс прогнозирует переход на трехдневную рабочую неделю благодаря ИИ

Соучредитель Microsoft убежден, что однажды может наступить время, когда людям не придется так много работать.

Соучредитель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю.

Об этом Гейтс сказал во время подкаста What Now, передает Business Insider.

По мнению Гейтса, ИИ-технологии не заменят людей, но могут сделать возможным трехдневную рабочую неделю.

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Когда миллиардера спросили об угрозе ИИ для рабочих мест, Гейтс ответил, что однажды может наступить время, когда людям "не придется так много работать".

"Если вы в конце концов получите общество, в котором вам придется работать всего три дня в неделю, это, пожалуй, будет хорошо", — сказал миллиардер.

По мнению Гейтса, в будущем, возможно, "машины смогут производить всю еду и прочее", а людям не придется работать более пяти дней в неделю, чтобы заработать прожиточный минимум.

"Я не думаю, что влияние ИИ будет столь же значительным, как промышленная революция, но оно, безусловно, будет столь же значительным, как и появление персонального компьютера. Текстовые редакторы не покончили с офисной работой, но они изменили ее навсегда", – добавил он.

Напомним, в мире набирает популярность четырехдневная рабочая неделя.

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