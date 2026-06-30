Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев / © forbes.com

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В центре Монако вечером 29 июня у входа в жилой дом прогремела взрывчатка. Скорее всего, на украинского бизнесмена, миллиардера Вадима Ермолаева и его семью было совершено покушение.

Как сообщает Daily Mail, взрывное устройство сработало в вестибюле дома около 21:00 в понедельник. Бизнесмен получил серьезные ранения вместе со своей женой и сыном подростком.

По данным СМИ, Ермолаев — в тяжелом состоянии, он борется за жизнь. По словам очевидцев, его жена потеряла обе ноги. Она также находится в критическом состоянии, пишет Stern De.

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Свидетели взрыва утверждают, что после этого они видели ее «без ног», «лежавшую сгорбленной, покрытой кровью». Третью жертву идентифицировали как 13-летнего мальчика, которого считают одним из четырех детей супругов.

Все трое находились у входа в здание, когда взорвался рюкзак со взрывчаткой. Бомбу оставил в сумке мужчина, одетый в черную шапку, спортивный костюм, белые джинсы и кроссовки.

Французская газета Le Figaro сообщила, что на записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина бросил пакет у входа в здание незадолго до взрыва. Полиция Монако разыскивает скрывшегося после установки взрывного устройства подозреваемого. По информации Stern De, подозреваемый пешком шел в направлении французского города Босолей.

Кроме семьи миллиардера, в результате взрыва помощь была оказана еще четырем людям — у некоторых было шоковое состояние и порезы от окон, разбитых взрывом.

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Министр Монако Кристоф Мирманд назвал это «преднамеренным и спланированным» взрывом. Однако премьер-министр Монако Кристоф Мирманд французскому телеканалу BFMTV отказался подтвердить, было ли это целенаправленное нападение. Князь Монако Альбер II назвал инцидент «ужасным преступлением» и «шоком для всего монегасского общества».

Что известно о семье украинского бизнесмена

Ермолаев — один из примерно 100 украинских олигархов, бежавших от войны с Россией в Монако. Он застройщик в Днепре и в центральной Украине. Также его «АлефГруппа» занималась производством вина и крепких напитков в Крыму.

В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства и стал гражданином Кипра, а в декабре 2023 года Украина ввела против него санкции за вероятную связь с предприятиями, действовавшими в оккупированном Крыму и Бердянске.

У Ермолаева и его жены Анны, являющейся стоматологом и благотворительницей, четверо детей — двое мальчиков и две девочки.

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В последние годы семья жила в Монте-Карло. По сообщениям СМИ, семья жила в полной роскоши. Ермолаев любил парковать свой Bentley с украинской регистрацией у площади казино Монте-Карло. Он также владеет суперяхтой под украинским флагом и виллой с высоким уровнем безопасности в соседнем Сен-Жан-Кап-Ферре.

Напомним, в Монако в результате взрыва в многоквартирном доме пострадали три человека.

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