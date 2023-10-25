Миллиардер-застройщик мгновенно потерял 98% своего состояния – история банкротства

Бизнесмен Хуэй Ка Ян, являющийся основателем и руководителем совета директоров китайского застройщика Evergrande, еще несколько лет назад был вторым по уровню состояния человеком Азии. Однако он обанкротился, потеряв почти 98% своего состояния. В конце октября 2023 года Хуэй Ка Ян потерял позицию в списке миллиардеров.

Об этом пишет Bloomberg.

Миллиардер стал миллионером, а акции его компании упали из-за кризиса на рынке недвижимости КНР.

В 2017 году его личное состояние оценивалось в 42 млрд долларов, а теперь оно упало до 979 млн долларов.

С августа акции – строительной компании Хуэй Ка Яна на Гонконгской бирже подешевели на 86%.

Отметим, что Evergrande в Китае считается крупнейшим строительно-инвестиционным конгломератом. В 2021-м он столкнулся со значительными финансовыми трудностями, что привело к приостановке работ на стройплощадках и просрочке передачи предварительно проданной недвижимости.

В июле 2023 года стало известно, что компания-застройщица за два года потеряла 81 млрд долларов, а в августе подала заявление о банкротстве в США.

На сайте Evergrande указано, что застройщик реализует более 1300 проектов в более чем 280 городах Китая. В состав группы также входит автомобильная компания, производящая электромобили, и футбольный клуб.

Сейчас группа пытается реструктуризировать почти $32 млрд долгов за пределами Китая, эта сумма включает в себя облигации, залог и обязательства по обратному выкупу.

Источник сообщает, что компания-застройщица стала не единственной на китайском рынке, где возникли столь масштабные проблемы. 25 октября стало известно, что дефолт по своим долгам допустил компания Country Garden Holdings.

Тем временем Банк Silicon Valley Bank в США потерпел крупнейшее банкротство со времен кризиса 2008 года.

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