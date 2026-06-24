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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Миллиардные контракты под угрозой срыва: что на самом деле мешает Польше стать хабом восстановления Украины

Пока политики двух государств продолжают обмениваться громкими обвинениями, польский бизнес продолжает активно анализировать сценарии участия в послевоенном восстановлении Украины.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Флаги Польши и Украины

Несмотря на дипломатический кризис, польский бизнес готовится к масштабному восстановлению Украины. / © Associated Press

В конце июня 2026 г. в Гданьске начинается важная международная Конференция по вопросам восстановления Украины , на которой польские предприниматели планируют обсудить механизмы будущего сотрудничества, несмотря на отсутствие на западе президента Владимира Зеленского.

Об актуальном состоянии подготовки польского бизнеса к послевоенным проектам и существующих препятствиях сообщает польское деловое издание Interia Biznes.

Готовность польского бизнеса к крупным контрактам

Несмотря на политическое охлаждение, компании из Польши, особенно в сфере строительства, энергетики и логистики, видят в восстановлении Украины огромный финансовый потенциал. По оценкам Всемирного банка, стоимость реконструкции страны может составить более 500 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Польские фирмы имеют ренту географии и опыт работы, что позволяет им претендовать на роль ключевого хаба для восстановления.

«Польские компании обладают естественными преимуществами, они являются надежными партнерами по модернизации Украины», — отмечают эксперты Польско-Украинской хозяйственной палаты.

Некоторые крупные игроки, такие как Budimex или Polimex Mostostal, уже подписали соглашения о сотрудничестве и ведут переговоры по модернизации энергетического сектора. Предприниматели уверены, что лучшим механизмом для крупных инвестиций станет формат партнерства между государством и частными инвесторами. Они ожидают от правительства внедрения эффективных инструментов защиты капитала, поскольку риски остаются высокими.

Главные угрозы и требования к власти

Несмотря на оптимистические прогнозы, представители бизнеса указывают на значительные препятствия, которые могут сдержать инвестиции. Наибольшее беспокойство вызывает вопросы безопасности платежей и предсказуемости правовой среды, особенно после конфликтных ситуаций с отдельными контрактами на местном уровне. Компании подчеркивают, что реализация проектов на сотни миллионов злотых невозможна без межправительственного соглашения между Польшей и Украиной.

Польские предприниматели призывают власти к более активной поддержке на международном уровне, поскольку конкуренты из других стран ЕС имеют более сильную помощь от своих правительств. Бизнес-сообщество обращается к политикам обеих стран с призывом прекратить конфронтацию, поскольку оно прямо вредит хозяйственным интересам. По мнению предпринимателей, для успешного восстановления необходима политическая стабильность, которая позволит перейти от деклараций к реальным масштабным работам.

Напомним, Зеленский заявил, что Навроцкий пытается сорвать Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Он объяснил действия польского коллеги оскорблением через участие Дональда Туска и попыткой заработать баллы перед выборами.

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Дата публикации
Количество просмотров
37
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