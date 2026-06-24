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Миллиардные контракты под угрозой срыва: что на самом деле мешает Польше стать хабом восстановления Украины
Пока политики двух государств продолжают обмениваться громкими обвинениями, польский бизнес продолжает активно анализировать сценарии участия в послевоенном восстановлении Украины.
В конце июня 2026 г. в Гданьске начинается важная международная Конференция по вопросам восстановления Украины , на которой польские предприниматели планируют обсудить механизмы будущего сотрудничества, несмотря на отсутствие на западе президента Владимира Зеленского.
Об актуальном состоянии подготовки польского бизнеса к послевоенным проектам и существующих препятствиях сообщает польское деловое издание Interia Biznes.
Готовность польского бизнеса к крупным контрактам
Несмотря на политическое охлаждение, компании из Польши, особенно в сфере строительства, энергетики и логистики, видят в восстановлении Украины огромный финансовый потенциал. По оценкам Всемирного банка, стоимость реконструкции страны может составить более 500 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Польские фирмы имеют ренту географии и опыт работы, что позволяет им претендовать на роль ключевого хаба для восстановления.
«Польские компании обладают естественными преимуществами, они являются надежными партнерами по модернизации Украины», — отмечают эксперты Польско-Украинской хозяйственной палаты.
Некоторые крупные игроки, такие как Budimex или Polimex Mostostal, уже подписали соглашения о сотрудничестве и ведут переговоры по модернизации энергетического сектора. Предприниматели уверены, что лучшим механизмом для крупных инвестиций станет формат партнерства между государством и частными инвесторами. Они ожидают от правительства внедрения эффективных инструментов защиты капитала, поскольку риски остаются высокими.
Главные угрозы и требования к власти
Несмотря на оптимистические прогнозы, представители бизнеса указывают на значительные препятствия, которые могут сдержать инвестиции. Наибольшее беспокойство вызывает вопросы безопасности платежей и предсказуемости правовой среды, особенно после конфликтных ситуаций с отдельными контрактами на местном уровне. Компании подчеркивают, что реализация проектов на сотни миллионов злотых невозможна без межправительственного соглашения между Польшей и Украиной.
Польские предприниматели призывают власти к более активной поддержке на международном уровне, поскольку конкуренты из других стран ЕС имеют более сильную помощь от своих правительств. Бизнес-сообщество обращается к политикам обеих стран с призывом прекратить конфронтацию, поскольку оно прямо вредит хозяйственным интересам. По мнению предпринимателей, для успешного восстановления необходима политическая стабильность, которая позволит перейти от деклараций к реальным масштабным работам.
Напомним, Зеленский заявил, что Навроцкий пытается сорвать Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Он объяснил действия польского коллеги оскорблением через участие Дональда Туска и попыткой заработать баллы перед выборами.