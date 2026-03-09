Миллиарды Абрамовича для Украины: олигарх будет судиться с Британией за деньги от "Челси"

Роман Абрамович / © Associated Press

Адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича предупредили правительство Великобритании, что их клиент будет оспаривать любую попытку конфисковать 2,5 млрд. фунтов стерлингов (3,34 млрд. долларов) от продажи футбольного клуба «Челси».

Об этом говорится в сообщении Reuters.

По словам защитников российского олигарха, средства от продаж футбольного клуба «Челси» принадлежат ему лично.

Что известно о миллиардах от продажи футбольного клуба «Челси» и санкциях

Роман Абрамович попал под санкции Британии в рамках кампании против российских олигархов после полномасштабного вторжения Москвы в Украину, что привело к ускоренной продаже клуба Премьер-лиги в 2022 году.

Спустя почти четыре года средства остаются замороженными на счету в британском банке из-за спора об их использовании.

В 2025 году правительство Великобритании предупредило Абрамовича, что оно должно разблокировать средства, в противном случае дело может быть передано в суд.

Адвокаты Абрамовича заявили, что деньги от продажи остаются «полностью собственностью» их клиента и обвинили правительство в «политически мотивированных и громких публичных заявлениях» к нему.

Они добавили, что Абрамович остается полностью готовым использовать средства для благотворительности, а задержка стала следствием ограничений правительства по способу расходования денег.

«Похоже, правительство Великобритании рассматривает это предложение пожертвования как форму карательного мероприятия против господина Абрамовича», — говорится в письме, на которое ссылается Reuters.

В ответ на письмо британское министерство иностранных дел Иветт Купер заявило: «Время для Романа Абрамовича делать правильные шаги настало, но если он этого не сделает — мы будем действовать».

Великобритания хочет, чтобы деньги тратились исключительно в Украине, в рамках более широкой европейской инициативы заставить Москву покрыть убытки и потери, вызванные вторжением.

По данным источников, Абрамович стремится к большей гибкости в способах использования средств.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в декабре предупреждал, что «время идет» по поиску решения.

Адвокаты Абрамовича добавили, что в случае начала формальной процедуры конфискации дело будет обжаловано в суде.

«Предложение о пожертвовании этих средств было инициировано господином Абрамовичем до введения санкций, и он остается полностью привержен обеспечению использования этих средств исключительно на благотворительные цели», — говорится в письме.