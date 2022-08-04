Миллиарды за молчание: экс-жена Путина зарабатывает сумасшедшие деньги на имении, которое получила от власти

Журналисты нашли дневник Людмилы Путиной и выяснили, сколько она зарабатывала, а также узнали, как она скупает европейскую недвижимость. В частности, выяснили о доходном имении, расположенном в центре Москвы.

Видео расследования опубликовано на Ютуб-канале российского оппозиционера Алексея Навального.

В ролике говорится, что Людмила Путина в 2000-х занималась так называемым Центром развития русского языка, который был создан под нее. Позже мэрия Москвы и Управление делами президента передали этому Центру в собственность участок земли и дореволюционное имение по улице Воздвиженка, 9 и переименовали в Центр развития межличностных коммуникаций.

Из открытых источников известно, что сейчас им руководит новый муж Путиной Артур Очеретный. Все разрешения на реконструкцию финансирования Центра выделялись именно Очеретному, который с 2010 года стал его директором. То есть формально Путина не имеет отношения к Центру и никаких должностей у нее там нет.

"Центр сдает дом в аренду личной фирме Людмилы "Меридиан", а тот уже сдает ее в субаренду ВТБ, Сберу и коммерческим фирмам. Фактически вся прибыль оседает у Людмилы, за аренду она платит в разы меньше, чем получает от субаренды. На аренде на год фирма Людмилы зарабатывает более 250 млн рублей, из которых ВТБ и Сбер дают более 150 млн», – установили журналисты.

Ранее мы сообщали, что известно о младшей дочери Путине — Екатерине Тихоновой - и ее бывшем муже-миллионере.

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