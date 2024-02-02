Миллион снарядов от ЕС: Боррель сообщил, когда Украина получит половину обещанного

Причинами задержки глава дипломатии ЕС назвал дефицит боеприпасов в мире и проблемы в цепочке поставок.

До марта 2024 г. Украина получит более 524 000 артиллерийских снарядов от Евросоюза. Это 52% от поставленных в прошлом году целей.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что в марте 2023 года, когда ЕС пообещал передать Украине миллион артиллерийских снарядов в течение одного года, было ясно, что это слишком амбициозная цель.

В то же время Боррель обратил внимание, что не все страны-члены направили свой вклад.

Причинами задержки глава дипломатии ЕС назвал дефицит боеприпасов в мире, проблемы в цепочке поставок, а также то, что для новых инвестиций необходимо больше времени.

"Я передал четкое сообщение государствам-членам, что нам нужно делать больше и быстрее. Европейское оборонное агентство подписало 60 рамочных контрактов с европейскими производителями для совместной закупки боеприпасов калибра 155 мм. У нас есть еще свободные мощности на 1,5 миллиарда евро, которые мы можем освоить, и я призвал страны-члены ЕС размещать больше заказов", — подчеркнул он.

Напомним, страны Европейского Союза не добились цели, заявленной в инициативе "Один миллион снарядов", хотя производство боеприпасов в Европе утроилось.

Читайте также: