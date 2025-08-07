Миллионер, имеющий двух жен, устроил дебош на борту самолета из-за замечания: угрожал экипажу изнасилованием

Магнат устроил дебош на борту самолета / © pixabay.com

В Великобритании к 15 месяцам лишения свободы приговорили магната, устроившего дебош на борту самолета из-за замечаний.

Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина на борту самолета угрожал изнасиловать и сжечь бортпроводницу

Известно, что во время полета в первом классе миллионер Салман Ифтихар угрожал бортпроводнице физической расправой.

Из-за его деструктивного поведения экипаж был вынужден обсудить возможность приземления в Турции, на что Ифтихар ответил: «Мне все равно. К черту, летите в Турцию. У меня есть связи».

Салман Ифтихар / © Daily Mail

Далее он сказал, что знает, где живет бортпроводница — Энджи Уолш в Кардиффе, а потом выкрикнул: «Эта белая овца, с*ка, умрет. Пол вашего отеля будет взорван, и он исчезнет».

Инцидент произошел, когда Ифтихару сказали прекратить брать руками лед из ведра в баре, где он пил.

«При первой подаче пищи обвиняемый был замечен, когда он набирал лед, наклонившись над баром, где он пил, и брал лед руками. Когда ему сказали прекратить, обвиняемый разозлился и начал снимать экипаж салона на свой телефон, говоря им: „Не говорите мне, что делать, вы суки“, — говорится в материале.

Когда бортпроводники попросили его вернуться на свое место, он сказал: «Не говорите мне, что делать, вы, расистские с*ки. Я знаю, откуда вы из Кардиффа».

Затем связались с пилотом, и тот включил сигнал о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Однако и это его не остановило, и конфликт продолжился.

Впоследствии мужчину задержали.

Дебоширом оказался магнат, имеющий две жены

Преступник, который угрожал изнасиловать и поджечь стюардессу, является «супербогатым» магнатом в сфере рекрутинга, чей бизнес обанкротился с долгами на сумму 17 миллионов фунтов стерлингов. Также он имеет двух жен.

37-летний отец троих детей Салман Ифтихар летел первым классом, когда начал ругаться на персонал во время полета из Лондона Хитроу в Лахор.

Состоятельные пассажиры на борту самолета с ужасом наблюдали, как босс по подбору персонала неоднократно называл стюардессу Энджи Уолш «сранной с*кой».

Позже он угрожал взорвать пятизвездочный отель, в котором должен был остановиться экипаж. Его арестовали.

На момент ареста Ифтихар проживал в своем доме стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов в Ивере, Бакингемшир, где на подъездной дороге держал целый ряд дорогих автомобилей — от Range Rover, Bentley и Rolls-Royce.

Он жил в доме с шестью спальнями вместе с одной из своих жен, 38-летней Эрум Салман, и тремя детьми, которые с ужасом наблюдали за его пьяной тирадой во время полета.

Но, по словам знакомых пары, у них была «непростая супружеская жизнь, и они часто ссорились» — в одном случае даже пришлось вызвать полицию.

Однако в Пакистане Ифтихар имеет другую жену — супермодель и актрису Абир Ривзи, на которой он женат уже пять лет.

Актриса, имеющая более полумиллиона подписчиков в TikTok, поделилась видео, на которых пара выглядит более счастливой, чем когда-либо, обнимаясь или посещая премьеры фильмов вместе.

Ифтихар, гражданин Пакистана, был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения.

Ифтихар, гражданин Пакистана, был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения.