Миллионер не имеет мобильного телефона и питается на мусорнике: он объяснил свое поведение

Муж говорит, что всю жизнь он экономит и так разбогател.

В Германии живет мужчина, который имеет высокое состояние, однако питается из помойки и не хочет покупать себе мобильный телефон, поскольку это дополнительных 10 евро расходов в месяц.

Об этом пишет издание Bild.

80-летний пенсионер Хайнц не похож на миллионера, однако он действительно владеет большим количеством недвижимости. В Германии его называют "самым странным миллионером". Мужчина говорит, что секрет его успеха – это бережливость.

Немец отмечает, что на его счету было около 700 тысяч евро, однако он снял их и купил свой 10 дом. В еще одном банке у него есть на счету 100 тысяч евро. Это – депозит, чтобы получать проценты.

Немец говорит, что в школе у него не было высоких оценок: он учился на слесаря, потом стал электриком, а потом работал в школе.

Пенсионер отмечает, что он стал богатым из-за бережливости. Ежемесячно он получает пенсию в размере 3600 евро по прежней работе государственного служащего в управлении телекоммуникаций.

"Там я дослужился до должности старшего советника. Поскольку мне было скучно, я изучал международное бизнес-администрирование", – подчеркивает он.

Мужчина живет в доме своих родителей. Комнаты отапливает дровами. Он не позволяет себе изысканной одежды или отдыха. Сегодня его единственная роскошь – доступ к интернету и ноутбук.

"Я использую его, чтобы смотреть экономические отчеты на YouTube, – отмечает он, добавляя, что не хочет иметь мобильный телефон. – Это стоило бы мне дополнительных 10 евро в месяц".

Мужчина говорит, что на еду он тратит менее 5 евро в месяц.

"Я не трачу даже пять евро в месяц на еду. Я могу купить немного масла для жарки, когда оно заканчивается. Но большую часть еды я нахожу в мусорнике. Люди выбрасывают столько, что можно было бы накормить целую семью! Например, покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные выбрасывают в помойку", — говорит он.

Все свои дома мужчина сдает в аренду и зарабатывает на этом. Недвижимость считает лучшим капиталовложением.

Хайнц говорит, что лучше покупать дома, в которые он может доехать на велосипеде, потому что все равно сам делает все ремонты для своих арендаторов.

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