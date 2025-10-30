ТСН в социальных сетях

Миллионер потерял состояние из-за 24-летней любовницы и расправился с ней

В Японии мужчина зарезал в отеле свою любовницу. Свою вину он признал.

Мужчина задержан

Мужчина задержан / © Associated Press

В Японии миллионер потерял состояние из-за любовницы и расправился с ней.

Об этом сообщает Japan Today (JT).

57-летний Акира Исикава познакомился с 24-летней Саной Хирабаяси на сайте знакомств. Через некоторое время девушка заявила, что ей нужны 10 миллионов йен, чтобы расплатиться с долгами кафе, где она работала управляющей.

Как говорится в судебных документах, после этого Хирабаяси начала постоянно просить у любовника деньги, что привело его к «эмоциональному и финансовому истощению».

В два часа ночи 2 февраля 2023 года Исикава и Хирабаяси заселились в отель в Токио. В 7.30 утра мужчина вышел из гостиницы и больше не вернулся. 3 февраля сотрудники гостиницы открыли дверь номера, где поселилась пара, поскольку дверь никто не открывал. Они обнаружили Хирабаяси без признаков жизни в постели. Следователи установили, что Исикава несколько раз ударил ее ножом в грудь и шею.

Мужчину опознали по записям камер видеонаблюдения и арестовали у него дома. Во время обыска было обнаружено два ножа, на одном из которых следы крови.

Исикава признал себя виновным. Какое наказание ему грозит, не сообщается.

