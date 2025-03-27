Миллионер завещал все имущество гадалке, а бывшую жену с сыном оставил без копейки

Дениз Родригес с бывшим мужем и сыном / © из соцсетей

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Гадалка и бывшая жена известного IТ-менеджера из швейцарского городка Кюснахт встретились в суде, чтобы сразиться за судьбу многомиллионного наследства мужа. Миллионер неожиданно умер на 57 году жизни в прошлом году, оставив завещание, которое и стало причиной конфликта.

Об этом пишет издание 20 Minuten.

Главный поворот в этой истории произошел, когда женщина из Мюнхена — гадалка, которая предсказывает судьбу на картах таро — предъявила завещание, датированное 2015 годом, где фигурирует как единственная наследница всего имущества. Этот документ буквально превращает ее в миллионершу.

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Однако такой расклад не устроил бывшую кандидатку на титул «Мисс Швейцария» Дениз Родригес, у которой есть сын от этого мужа. Она категорически не согласна с условиями завещания и считает, что ее ребенок имеет безоговорочное право на наследство.

Юридическая баталия развернулась в районном суде Вайлена, где каждая из сторон пыталась доказать свою правоту. Адвокат гадалки утверждает об особенно близких отношениях его клиентки с усопшим. Это вроде бы и объясняет факт хранения завещания именно у него.

Несмотря на споры, 16-летний сын Дениз Родригес все равно получит часть имущества, по крайней мере, половину, поскольку имеет законное право на обязательную долю в наследстве.

ТСН.ua ранее писал, как правильно оформить наследство, находясь за границей.

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