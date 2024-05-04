Миллионерша покончила с собой и оставила все имущество уборщице

Бизнесвумен также заранее оставила ей деньги на свои похороны.

Умершая на острове Самуи французская бизнесвумен оставила своей тайской горничной имущество стоимостью около 100 миллионов бат (около 106,6 млн грн).

Об этом сообщает Bangkok Post.

59-летняя Катрин Делакот, владелица пяти вилл с бассейном на острове, завещала свое имущество 49-летней Нутвалай Пхупонгта, которая у нее проработала 17 лет.

Нутвалай сказала, что в состав имущества входили вилла, в которой она жила на момент смерти Делакот, земельный участок возле виллы, наличные деньги, автомобиль и прочее.

Делакот и его бывший муж, тоже француз, переехали на остров 12 лет назад. Впоследствии пара развелась и женщина жила на вилле одна.

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По данным полиции, Катрин была убита 29 апреля выстрелом из огнестрельного оружия. Ее тело было найдено на кушетке у бассейна с огнестрельным ранением в левом виске и остатками пороха на левом запястье.

Рядом с телом обнаружили 45-мм автоматическое огнестрельное оружие, гильзу, стакан водки, пару солнцезащитных очков и пачку сигарет, сообщила полиция. В доме нашли пулю, а в дверях виллы – отверстие от выстрела.

Работник по обслуживанию бассейна нашел тело Делакот в 8 утра, после чего позвонил своему руководителю, чтобы сообщить полицию. По словам правоохранителей, Катрин ранее перевела Нутвалай 500 000 бат на оплату ее похорон.

Горничная, проживавшая в другом доме, считает, что Делакот совершила самоубийство, поскольку незадолго до смерти она отправила сообщение нескольким людям, где которых сообщила, что отдаст свое имущество горничной.

Как сообщается, покойная сказала Нутвалай, что болеет раком. Однако, по словам горничной, она ничего не говорила о желании покончить с собой.

Напомним, мальчик отдал свой единственный доллар миллионеру, которого спутал с бездомным. Бизнесмен отблагодарил ребенка за щедрость.

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