Миллионеру, обручившемуся с эксом своей дочери, выдвинули еще 15 обвинений в сексуальных преступлениях

Барри Дрюитт-Барлоу и его муж Скотт / © Getty Images

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Британский миллионер Барри Дрюитт-Барлоу, ранее оказавшийся в центре внимания из-за брака с бывшим парнем своей дочери, получил еще 15 обвинений в рамках расследования по вероятным сексуальным преступлениям.

Об этом пишет LADbible.

57-летнему Барри Дрюитт-Барлоу и его 32-летнему мужу Скотту Дрюитт-Барлоу инкриминируют преступления, которые, по версии следствия, могли совершаться в период с 2013 по 2026 год. Правоохранители заявляют, что мужчины могли выбирать жертвами и вербовать молодых мужчин в Великобритании.

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Супруги, которые в 2025 году приобрели футбольный клуб «Малдон & Типтри» (Maldon & Tiptree FC), выступающий вне профессиональной лиги, недавно появились в Королевском суде Челмсфорда. Там против них выдвинули еще 18 новых обвинений.

Оба мужчины будут оставаться под стражей. Заседание о признании вины запланировано на сентябрь, а предварительную дату судебного разбирательства назначили на 18 января.

Среди новых обвинений, выдвинутых Барри Дрюитт-Барлоу:

два эпизода сексуальных действий с ребенком;

два эпизода оплаты сексуальных услуг ребенка;

пять эпизодов изнасилования;

четыре эпизода сексуального насилия;

принуждение лица к сексуальным действиям без его согласия;

содействие или подстрекательство к сексуальным действиям.

Скотту Дрюитт-Барлоу дополнительно предъявили обвинения в содействии или подстрекательстве к сексуальным действиям, а также в двух эпизодах изнасилования.

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Ранее Барри Дрюитт-Барлоу был арестован 6 мая. Тогда ему предъявили обвинения в трех случаях сексуального насилия над мужчиной, в четырех случаях изнасилования мужчины в возрасте от 16 лет, а также в двух случаях организации или содействия поездке другого человека с целью эксплуатации.

Скотт Дрюитт-Барлоу также обвиняется в сексуальном насилии над мужчиной, изнасиловании мужчины в возрасте 16 лет или старше и в двух случаях организации или содействия поездке другого лица в целях эксплуатации.

Оба мужчины «категорически отрицали» первоначальные обвинения во время первого появления в суде 8 мая.

Барри Дрюитт-Барлоу и его муж Скотт / © Getty Images

Барри Дрюитт-Барлоу стал известен в Великобритании после того, как вместе со своим бывшим партнером стал одним из первых открытых родителей-геев в стране. В 1999 году пара стала родителями благодаря суррогатной матери.

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Позже миллионер начал отношения со Скоттом Дрюитт-Барлоу, ранее имевшим фамилию Хатчинсон. Эти отношения стали причиной его разрыва с тогдашней партнершей в 2019 году. До этого Скотт работал личным помощником Барри, а также являлся парнем его дочери Саффрон.

Кроме бизнеса, Барри Дрюитт-Барлоу также появлялся в телевизионных проектах, в частности, в реалити-шоу Rich House, Poor House и Below Deck Sailing Yacht.

В полиции Эссекса сообщили, что двое мужчин, ранее задержанных в рамках расследования дела о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, получили дополнительные обвинения.

В заявлении правоохранителей говорится: “Два мужчины, арестованные в рамках расследования дела о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, были обвинены в других преступлениях. Детективы Управления по расследованию тяжких преступлений полиции Эссекса продолжают расследование после арестов, совершенных в прошлом месяце. Мы можем подтвердить, что 57-летнему Барри Дрюитту-Барлоу выдвинуты дополнительные обвинения в совершении еще 15 преступлений”.

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Полиция также призвала всех, кто может владеть информацией по делу, обратиться к стражам порядка через специальный портал для сообщений о серьезных инцидентах.

Напомним, полиция искала наркотики, а нашла похищенную картину Пикассо за миллионы евро.

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