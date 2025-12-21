История любви человечества к алкоголю может подходить к концу: что заставляет людей отрезветь

Алкоголь / © Freepik

Алкоголь быстро проникает в организм: этанол — малая молекула, легко попадающая в кровь и мозг, воздействуя почти на все системы тела. Именно это свойство сделало его важной частью человеческой истории от жизни наших предков до формирования больших сообществ и цивилизаций.

Об этом говорится в материале The Economist.

Эволюционно люди научились расщеплять алкоголь: около 10 миллионов лет назад общий предок человека и человекообразных обезьян получил мутацию, позволившую более эффективно выводить этанол. Вероятно, это помогло выжить, употребляя в пищу ферментированные плоды.

Впоследствии люди научились целенаправленно производить спиртное. Археологические находки свидетельствуют: уже 10 тысяч лет назад алкоголь являлся частью ритуалов и общих застолий. Он способствовал социальной сплоченности – снижал тревожность, усиливал чувство доверия и общности, облегчал сотрудничество между незнакомцами. Это помогало формировать сложные общества.

На биохимическом уровне алкоголь стимулирует выброс эндорфинов, дофамина и серотонина, снижает самоконтроль и делает людей более коммуникабельными. Именно поэтому он веками был инструментом социальной связи – от храмовых ритуалов до политических пиров.

Впрочем, со временем вред стал очевиден. Алкоголь ежегодно вызывает около 1,8 млн. смертей в мире, повышает риск рака, болезней печени и сердечно-сосудистых осложнений. 2023 ВОЗ заявила: безопасной дозы алкоголя не существует.

На этом фоне меняется поведение общества. Молодежь в богатых странах пьет меньше, продажи алкоголя снижаются, а мир все чаще говорит о пике потребления. Дополнительно на это влияют новые препараты для похудения, уменьшающие тягу к алкоголю.

Индустрия реагирует: стремительно растет рынок безалкогольных и слабоалкогольных напитков, а также так называемых функциональных альтернатив с растительными экстрактами, имитирующими отдельные эффекты опьянения без этанола. Ученые также работают над веществами, которые могут воспроизводить успокаивающее действие без ущерба для здоровья.

Алкоголь не исчезнет мгновенно – он слишком глубоко укоренился в культуре. Но постепенно человечество, вероятно, движется к меньшему потреблению и поиску более безопасных способов изменять свое состояние. Возможно, миллионолетний роман с алкоголем переходит в новую, более сдержанную фазу.

