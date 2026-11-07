Миллионы людей потеряли сбережения: в Парагвае вспыхнул острейший кризис за десятилетие

Из-за краха банка президенту Парагвая объявили импичмент и отправили под домашний арест

Реклама

Сенат Парагвая устранил президента Сантьяго Пенью после громкого скандала вокруг банка Ueno, крах которого оставил миллионы людей без доступа к собственным деньгам. Но политическая драма оказалась еще более интересной: президент попытался уйти в отставку, однако парламентарии не разрешили ему сделать это на собственных условиях. Вместо этого Пенью отстранили из-за импичмента и отправили под домашний арест.

Об этом сообщает Associated Press.

Реклама

Подробности банковского скандала

Ueno за несколько лет вырос из малоизвестной финансовой компании в один из крупнейших банков Парагвая. Он обслуживал около 3 миллионов клиентов — примерно 60% взрослого населения страны. По данным AP, в банке заморозили счета людей, которые не могли снять наличные, рассчитаться карточками или воспользоваться сбережениями. После вмешательства регулятора доступ к деньгам потеряли практически все его клиенты.

Реклама

Последствия ощутили не только вкладчики. Без работы осталось около 3000 водителей сервиса вызова автомобилей, который зависел от банка. Кроме того, в Ueno застряли сотни миллионов долларов государственных средств, в том числе деньги пенсионного и медицинского фондов. По обновленным данным AP , часть вкладчиков уже получила полное или частичное возмещение гарантированных депозитов, но многие люди до сих пор ждут возвращения своих денег.

В парламенте заявили, что Пенья мог использовать президентское влияние, чтобы направлять государственные средства в банк, связанный с его бизнес-окружением. В частности, он раньше имел долю в компании-собственнике Ueno, а в 2023 году назначил главой центрального банка Карлоса Карвальо — бывшего руководителя финансовой компании, из которой вырос Ueno. Законодатели также обратили внимание на то, что государственный пенсионный фонд разместил в банке 355 миллионов долларов.

Пенья отрицает вину. Он подозревается в злоупотреблении доверием, торговле влиянием и использовании служебного положения для личной выгоды. Самые серьезные обвинения предусматривают до 10 лет тюрьмы.

Почему президент не смог просто уйти в отставку

У Пеньи был еще один серьезный политический конфликт с бывшим президентом Орасио Картесом, который в свое время помог ему прийти к власти. Пенья пытался выйти из тени политического наставника и создать свою команду. Но когда банковский скандал набрал обороты, Картес и его союзники в парламенте отвернулись от президента.

Реклама

В четверг 5 ноября Пенья подал заявление об отставке. Однако парламент не стал просто принимать его, а продолжил процедуру импичмента. И причина была не только политическая. Как объясняет Deutsche Welle, обычная отставка дала бы Пенье право стать пожизненным сенатором. А этот статус подразумевает парламентский иммунитет, защищающий от уголовного преследования. Импичмент и отстранение от должности лишили его такой возможности.

В пятницу Сенат единогласно проголосовал за устранение президента: решение поддержали все присутствовавшие 44 сенатора. После этого прокуратура выдала ордер на арест Пеньи, а полиция взяла под охрану его дом в Асунсьоне. Экспрезидент был отправлен под домашний арест, а на следующий день он явился в прокуратуру для допроса.

Новым президентом стал вице-президент Педро Альяна. Он должен управлять страной до августа 2028 года. Впрочем, и его имя фигурирует в расследовании, связанном с банком. Сам Альяна пообещал, что вкладчикам вернут деньги, но политический кризис в стране на этом не завершился.

экграунд - громкие скандалы с участием мировых политиков

В Австрии политическая карьера Себастьяна Курца также завершилась из-за коррупционного скандала. В 2021 году молодой канцлер подал в отставку после того, как прокуратура начала расследование возможного подкупа СМИ ради положительного освещения его партии. Следователи провели обыски в офисах Австрийской народной партии, возглавляемой Курцом. О том, как коррупционное расследование разрушило карьеру канцлера , сообщали австрийские СМИ.

Реклама

В Исландии громкий оффшорный скандал заставил уйти в отставку премьер-министра Сигмюндюра Давида Гюннлейгссона. Его имя нашли среди фигурантов утечки Panama Papers: документы свидетельствовали о связи политика с оффшорной компанией, из-за которой могло скрываться состояние. Когда журналисты спросили премьера об этих связях во время интервью, он растерялся и досрочно прекратил разговор. Скандал вызвал массовые протесты и отставку главы правительства Исландии .

Британский премьер Борис Джонсон оказался в центре другого скандала из-за вечеринок на Даунинг-стрит во время строгих карантинных ограничений. Пока обычным британцам запрещали собираться даже на родственные прощания, чиновники устраивали застолье. История получила название Partygate, а возмущение в стране усиливалось после новых подробностей о мерах в резиденции премьера. Скандал в конце концов стал одним из факторов политического кризиса, завершившегося отставкой Бориса Джонсона .

Новости партнеров

Новости партнеров