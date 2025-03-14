"Миллионы погибнут": Трамп сделал мрачный прогноз, если мира с РФ не будет

Трамп в очередной раз подчеркнул, что войны России против Украины якобы "на 100%" не было бы, будь он на должности.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена, что тот якобы "втянул США в передрягу с Россией".

Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social.

"Бесчестный Джо Байден втянул нас в настоящую передрягу с Россией, но я собираюсь вытащить нас", – самоуверенно заявил он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что войны России против Украины якобы "на 100%" никогда бы не было, будь он президентом.

Также читайте Трамп может давить на Путина для достижения перемирия: у Newsweek назвали рычаги влияния

"Миллионы людей безосновательно погибли, их никогда больше не увидят… и их будет гораздо больше, если мы не завершим и не подпишем Соглашение о прекращении огня и окончательный мирный договор с Россией", – сказал президент США.

Также Трамп вновь заявил, что победа Байдена на выборах 2020 года была сфальсифицирована и призвал привлечь виновных к ответственности. Хотя нет ни одного доказательства того, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее Дональд Трамп успокоил союзников по НАТО, которых беспокоит угроза нападения России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.