"Миллионы россиян умрут": пастор Бернс об угрозе применения ядерного оружия РФ

Американский проповедник прокомментировал ситуацию вокруг ядерного шантажа России.

В составе НАТО есть три страны со стратегическим ядерным оружием – США, Великобритания и Франция. / © Pixabay

В случае применения Россией ядерного оружия последствия могут быть катастрофическими, в частности, это может привести к гибели миллионов россиян из-за неизбежного ответа и масштабной эскалации.

Об этом в эфире Эспрессо заявил американский проповедник, духовный дипломат, человек евангельского служения Марк Бернс.

«Если будет применено ядерное оружие, жертв станет еще больше. Тогда Соединенные Штаты будут вынуждены применить свое ядерное оружие и погибнут миллионы россиян. А ответные ракеты могут быть направлены уже на США, и погибнут американцы. Именно такого сценария мы стараемся не допустить полномасштабной войны. Сейчас Россия в большинстве своем ограничивается заявлениями», — объяснил Бернс.

Пастор подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать удары по Ирану до тех пор, пока не будет полностью ликвидирована возможность создания там ядерного оружия.

Соглашения о ядерном оружии: детали

Россия и США подписали договор СНВ-3 более 15 лет назад – на фоне потепления отношений между Кремлем и Белым домом и политики «перезагрузки» американо-российских отношений. Формально его действие завершилось еще в 2021 году, однако тогда Владимир Путин и тогдашний президент США Джо Байден вопреки опасениям многих аналитиков воспользовались опцией однократного продления договора на пять лет.

Особенность СНВ-3 заключается в том, что соглашение не предусматривает многократную пролонгацию. Однако в нее можно внести поправку, которая сделает возможным многократное удлинение.

Впрочем, осенью прошлого года Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ заявил, что Кремль готов придерживаться СНВ-3 еще год после его завершения. Но только при условии, что Соединенные Штаты также примут на себя такие обязательства. Тогда российский президент назвал «полный отказ» от контроля над ядерным вооружением «ложным и недальновидным шагом».

В январском интервью The New York Times глава Белого дома Дональд Трамп довольно сдержанно прокомментировал предложение Кремля: «Если срок действия соглашения завершится, значит, завершится. Мы просто заключим более выгодную сделку».

