Министерство юстиции США совместно с ФБР и французскими партнерами дистанционно удалили вредоносное программное обеспечение PlugX с более чем 4200 компьютеров в США и еще тысячи во Франции. Вирус, который использовался для шпионажа и сбора информации, был обнаружен на устройствах более чем в 170 странах.

Об этом пишет издание TechCrunch.

PlugX, созданный китайскими хакерскими группами Mustang Panda и Twill Typhoon, при поддержке правительства Китая заражал устройства через USB-порты. После этого вирус получал доступ к файлам жертв и передавал их злоумышленникам.

По словам американских спецслужб, эта операция является одним из самых больших ответов на хакерские атаки, связанные с Китаем. Однако масштабы заражения значительно больше: по предварительным данным, миллионы устройств по всему миру остаются под угрозой.

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Принимавшая участие в расследовании французская компания по кибербезопасности Sekoia.io подтвердила наличие PlugX на 3000 компьютеров во Франции. Операция по удалению вируса продолжалась с августа 2024 г. и проводилась в координации с правоохранительными органами обеих стран.

Американские провайдеры сообщат владельцам пострадавших устройств об обезвреживании вируса, но правительства США и Франции призывают к усилению мер кибербезопасности во избежание подобных атак в будущем.

Напомним, что китайские исследователи из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики под руководством Ву Юньхуа провели компьютерное моделирование космической операции, в которой 99 спутников-перехватчиков за 12 часов способны уничтожить почти 1400 спутников Starlink. Это исследование вызывает беспокойство по поводу усиления милитаризации космоса.