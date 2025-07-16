Миллионы за молчание: буддийские монахи стали жертвами соблазна и шантажа

Полиция Таиланда подозревает женщину в требовании денег у буддийских монахов за сокрытие сексуальных отношений с ними

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Центральное следственное бюро Королевской полиции Таиланда во вторник, 15 июля, арестовала женщину, которая якобы склонила ряд буддийских монахов к сексуальным отношениям, а затем оказывала на них психологическое давление и требовала огромных денег за свое молчание.

Об этом пишет CNN.

Возможное нарушение обета безбрачия для монахов всколыхнуло буддийские институты и привлекло внимание тайской общественности в последние недели. По меньшей мере, девять настоятелей и старших монахов, причастных к скандалу, были лишены сана и изгнаны из монастырей и храмов.

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Детали ареста и вымогательства

Вилаван Эмсават, которой около 30 лет, была арестована в своем доме в провинции Нонтхабури, к северу от столицы Бангкока. Ей предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег и получении похищенного имущества. Полиция сообщила, что отследила деньги, перечисленные ей старшим монахом с банковского счета, принадлежавшего его храму на севере Таиланда.

Вилаван не делала заявлений после ареста, и неясно, есть ли у нее юридический представитель. В разговоре с местными СМИ к аресту она признала отношения только с одним монахом.

Скандалы с участием монахов возникают в Таиланде несколько раз в год, но обычно не относятся к старшим членам духовенства. Этот случай также привлек внимание к большим суммам денег, которые люди жертвуют храмам, а затем этими средствами практически единолично распоряжаются настоятели, что резко контрастирует с умеренной жизнью, которую они должны вести согласно канонам своей религии.

Полиция заявила, что Вилаван намеренно выбирала именно старших монахов, чтобы получить максимальную финансовую выгоду. Следствие уже установило несколько фактов перевода больших сумм денег от монахов на банковские счета Вилаван. За последние три года сексуальная шантажистка получила от своих жертв около 385 миллионов батов, что эквивалентно почти 12 миллионам долларов США. Но большинство средств женщина сразу тратила в онлайн-казино, сообщила полиция.

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Заместитель комиссара Центрального следственного бюро Ярункиат Панкаев заявил, что расследование началось в прошлом месяце после того, как настоятель известного храма в Бангкоке внезапно составил свой сан и покинул монашество. Следователи обнаружили, что настоятеля якобы шантажировала Вилаван из-за их романтических отношений. Она сказала монаху, что беременна, и попросила его выплатить 7,2 миллиона батов ($222 000) «финансовой помощи» на ребенка. Потому полиция пришла к выводу, что деятельность шантажистки нужно немедленно прекратить.

"Эта женщина была опасна, поэтому нам нужно было арестовать ее как можно скорее", - сказал заместитель комиссара.

Реакция власти и грядущие перемены

Тайские СМИ сообщили, что поиск в мобильных телефонах подозреваемой обнаружил десятки тысяч фотографий и видео, а также многочисленные сообщения в чатах, свидетельствующие о близости с несколькими монахами, многие из которых могли быть использованы для шантажа. Тайские монахи преимущественно являются членами секты Тхеравада, которая требует от них не только воздерживаться от секса, но даже запрещает прикасаться к женщине.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай приказал чиновникам рассмотреть возможность усиления действующих законов, регулирующих деятельность монахов и храмов, в частности, сделать финансы буддийских учреждений прозрачными. По словам представителя правительства Джирая Хунгсубмы, это должно «восстановить подорванное доверие к буддизму».

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Центральное следственное бюро Таиланда создало страницу в Facebook, где люди могут сообщать о монахах, нарушающих правила поведения и морали.

"Мы будем расследовать дела монахов по всей стране. Я считаю, что последствия этого расследования приведут ко многим изменениям", - заверил Ярункиат.

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