Минэнерго не верит угрозам Словакии остановить экспорт электричества в Украину: какая причина

Украина не обеспокоена угрозами Словакии прекратить поставки электроэнергии Киеву из-за прекращения транзита российского газа.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью американскому сайту Politico.

Галущенко считает, что Братислава не остановит экспорт электроэнергии в Украину, ведь это "противоречит правилам Евросоюза". По его словам, Киев также обратился в Европейскую комиссию, исполнительную власть ЕС, начать официальные консультации по этому вопросу.

Также читайте Глава МИД Эстонии ответил Фицо на угрозы прекратить поставки электроэнергии в Украину

Министр предположил, что Украина могла бы заменить утраченную мощность импортом из Румынии и Польши. Варшава уже предложила свою поддержку при отключении, говорит Галущенко.

"Мы говорим не о каком-либо предоставлении электроэнергии в виде грантов или бесплатной поставки – мы говорим об электроэнергии, за которую мы платим", – сказал он и добавил, что Словакия может терять сотни миллионов долларов США ежегодно от прекращения экспорта электроэнергии в Украину.

"Если цель состоит в том, чтобы причинить Украине боль, это не работает в этой ситуации", – добавил министр энергетики.

Напомним, что словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если Киев остановит транзит российского газа.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Зеленский предположил, что "похоже, Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии".

Отметим, что 22 декабря Фицо посетил Москву, где имел "длительный разговор" с диктатором Путиным после заявления президента Зеленского о невозможности продления транзита российского газа через Украину.

В то же время эксперт по энергетике Александр Харченко объяснил, повлияет ли заявление Фицо на энергосистему Украины.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.