Минфин США отразил атаку российских хакеров: власти страны рассказали детали

Министерство финансов США отразило кибератаки пророссийской хакерской группы в прошлом месяце, предотвратив сбои.

Об этом официальный представитель Минфина США заявил 1 ноября, сообщает Reuters.

Министерство приписало атаки "отказ в обслуживании" (DDoS) Killnet российской хакерской группе, взявшей на себя ответственность за нарушение работы веб-сайтов нескольких штатов США и аэропортов в октябре. Об этом сообщил советник по кибербезопасности заместителя министра финансов Тодд Конклин.

Он добавил, что инцидент произошел за несколько дней до подобных атак Killnet на американские фирмы, оказывающие финансовые услуги.

Конклин описал атаку на Минфин, как "активность DDoS на достаточно низком уровне, направленную на узлы критической инфраструктуры казначейства". Ведомство быстро передало компании по финансовым услугам адреса Интернет-протокола (IP), которые использовались при атаке.

Заместитель главы Минфина Уолли Адейемо сказал, что этот инцидент был "ярким напоминанием", что казначейство и финансовые компании сталкиваются с одинаковыми угрозами, особенно после того, как Россия начала войну против Украины в феврале.

Напомним, накануне группа российских хакеров атаковала сайт парламента Израиля прямо перед выборами в стране. Атака была отбита.

Еще раньше российские хакеры атаковали сайты президента, правительства, некоторых ключевых министерств и Конституционного суда Болгарии.

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