Дом пенсионеров из Новогегии / © скриншот с видео

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В соцсетях показали, как выглядит быт пенсионера в Норвегии — одной из богатейших стран Европы. Как можно увидеть в видео блоггера, это минимализм «без лишнего пафоса»: ухоженная территория, забота о птицах и увлекательные виды за окном.

Автор видео@aleks.lainet, называющий себя гражданином северного королевства, в начале записи отмечает, что владелец дома — его клиент. Хозяин впервые пригласил гостя внутрь.

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У входа в дом все оформлено сдержанно — без лишнего декора и цветочных вазонов, что автор объясняет наступлением холодов. У дерева заметно небольшие скворечники, ведь, по словам рассказчика, местные пенсионеры охотно подкармливают птиц. У стены также видна небольшая скамейка и несколько цветов, пишет «Фокус».

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«Идем посмотрим, как живет норвежский пенсионер и вместе с тем мой клиент. Вот, смотрите, такой вот у нее парадный вход. На этот раз меня пригласили внутрь, и я вам, конечно, с радостью немного покажу, как обстоят дела внутри», — говорит он.

Компактный дом

Сам дом достаточно компактен, но там предусмотрено все необходимое для комфортной и размеренной жизни: светлый коридор, гостиная с мягкой мебелью и телевизором, кухня с окнами, сквозь которые видна окружающая местность.

Переходя на задний двор, автор обращает внимание на умеренное количество растений на относительно небольшом участке и на хозяйственное сооружение, сравнимое с киоском. Веранда, по его словам, проста и убрана, хотя имеет определенные «шероховатости», но компенсирует это видом на горы, лес и солнце.

«А там нас ждет довольно небольшой участок, где все очень умеренно, в плане растений, вот небольшая ячейка. Эта будка действительно похожа больше на какой-то киоск, согласитесь, и вот так вот он выглядит со стороны», — добавляет мужчина.

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Пейзаж из окна и дом «классического времени»

Главной «изюминкой» жилья автор называет панораму за окном — особенно в солнечную погоду, когда окружающая природа выглядит фантастически.

По оценке повествователя, это классический норвежский дом, построенный ориентировочно в 1970-1980-х годах (максимум в 1990-х). Он хорошо подходит как для людей постарше, так и для семей с детьми благодаря удаленности от дороги, умеренному участку, тишине и уединению.

В комментариях зрительница Снежана пишет: «Видимо, пенсия достаточна, чтобы содержать дом. Не у всех есть в Германии средства, чтобы жить и содержать дом на пенсии. Многие думают, что немцы живут очень хорошо, по-современному, но из видеоролика вижу, что и там пенсионеры берегут то, что давно приобрели. Скромность — не порок, главное — не быть одиноким, чистый воздух, любимое место, любовь близких».

Раньше мы писали об украинке, которая сбежала от мира и живет за Полярным кругом. Она наслаждается природой как можно дальше от цивилизации и суеты. Девушка утверждает, что обрела внутреннее равновесие и покой. В своем блоге она делится впечатлениями от жизни без суеты больших городов. В одном из своих видео путешественница показала жизнь в норвежском хите — традиционном домике, расположенном у побережья.

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