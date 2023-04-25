Минимум 200 могил: в России обнаружили большое захоронение наемников ЧВК "Вагнер" (видео)

В российском Новосибирске на кладбище обнаружили массовое захоронение с символикой ЧВК "Вагнера". Речь идет минимум о 200 могилах, часть из которых появилась в конце 2022 года и начале 2023 года.

Об этом пишет издание Tayga.info.

Видео свежих могил сделано на Гусинобродском кладбище. Журналисты подтвердили подлинность захоронений.

"Один из кварталов кладбища отдан под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (в основном, конец 2022 года и первые месяцы 2023-го). На большинстве из них установлены венки, с которыми в СМИ ассоциируют ЧВК "Вагнер". Более того, на ряде могил замечены только венки в цветах российского флага", — рассказали журналисты.

Многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминалось в официальных сообщениях о гибели военнослужащих РФ на войне.

По данным издания, значительная часть "вагнеровцев" – не из Новосибирской области. На кладбище могли оказаться жители Красноярского края, Кузбасса, Тувы и других регионов.

Напомним, в России обнаружили захоронение наемников ЧВК "Вагнера", о котором не знали даже родственники погибших.

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