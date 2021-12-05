Минимум одна жертва и четыре десятка пострадавших: что известно об извержении вулкана в Индонезии

Несколько добытчиков песка оказались в ловушке.
В Индонезии в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява от тяжелых ожогов погиб как минимум один человек, а еще десятки пострадали.
Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает The Associated Press.
Отмечается, что после внезапного извержения, вызванного сильными дождями, 41 человек был госпитализирован с ожоговыми травмами.
По словам Индаха Масдара, заместителя главы района Лумаджанг в провинции Восточная Ява, двое местных жителей числятся пропавшими без вести, а несколько добытчиков песка оказались в ловушке в отдаленных районах вдоль реки.
Глава пострадавшего района Торикул Хак отметил, что "толстые столбы пепла" накрыли несколько деревень. Кроме того, после дождей мусор и лава образовали густую грязь, которая разрушила главный мост, соединяющий Лумаджанг и соседний район Маланг, и повредила несколько домов.
Как рассказал руководитель центра геологической разведки Эко Буди Лелоно, по меньшей мере дважды в субботу "потоки обжигающего газа и лавы преодолевали до 800 метров расстояния до ближайшей реки". В связи с инцидентом жителей призвали держаться в пяти километрах от устья кратера.
Несколько сотен человек в настоящее время находятся во временных приютах и более безопасных районах. Указывается, что эвакуация усугублялась отключением электроэнергии.
Напомним, что на видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как местные жители убегают от огромного облака дыма. На кадрах слышны крики людей, пытающихся спастись.
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