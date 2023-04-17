Минимум семеро пострадавших: в Германии столкнулись несколько бронеавтомобилей армии США

Бронемашины американских военных попали в аварию в Верхнем Пфальце. По предварительным данным, по меньшей мере семь человек получили ранения.

В Германии, вблизи города Амберг в Верхнем Пфальце, столкнулись несколько военных машин. Согласно предварительной информации полиции, семь солдат получили ранения. ДТП произошло на автобане.

Об этом сообщили в Spiegel.

Один из военнослужащих получил серьезные ранения.

В ДТП столкнулись ехавшие в колонне четыре военных машины армии США. Полиция сначала пока не предоставила дополнительную информацию.

Известно, что в направлении Чехии трассу перекрыли. Причина аварии выясняется.

Тем временем в Ровенской области на Пасху произошла трагедия. Там в озере вместе с автомобилем утонули двое парней.

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