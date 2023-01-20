Министерство финансов США признало ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией – Белый дом

К преступной организации, наемники которой сражаются в Украине, будут применены дополнительные санкции.

Министерство финансов США признало российскую группировку наемников ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией и на следующей неделе введет дополнительные санкции против нее и ее сети поддержки по всему миру.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление координатора стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби.

"Этими действиями признана трансконтинентальная угроза, которую представляет ЧВК "Вагнера", в частности, из-за постоянной модели серьезной преступной деятельности", — заявил представитель Белого дома.

По словам Кирби, президент России Владимир Путин во время войны в Украине больше полагается на наемников ЧВК "Вагнера", чем на военнослужащих вооруженных сил РФ. Он выразил оценку, что сейчас в Украине дислоцируется около 50 000 бойцов группы Вагнера, включая 10 000 контрактников и 40 000 осужденных.

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"Группа Вагнера становится конкурирующим центром власти для российской армии и других российских министерств", — отметил Кирби.

Для вооружения наемников, вероятно, было использовано оружие, которое РФ в нарушение международных правил получила из Северной Кореи. Вместе с объявлением о новых санкциях США в отношении ЧВК "Вагнера" были обнародованы недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, следовавших из Северной Кореи, вероятно, с грузом боеприпасов.

Напомним, раненые в войне против Украины наемники ППК "Вагнера" лечатся в клинике "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге. Медучреждение связано с другом президента РФ олигархом Юрием Ковальчуком и дочерью лидера государства Марией Воронцовой.

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