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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Министр финансов США посоветовал странам не мстить после введения пошлины

В США посоветовали другим странам воздержаться от ответа на новые пошлины Трампа

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

Министр финансов США Скотт Бессент призвал торговых партнеров США не принимать ответных мер на новый набор пошлин в ответ президента Дональда Трампа.

"Я бы не пытался мстить. Пока вы не мстите, это лучшая цифра (речь идет о ставке пошлины", — сказал Бессент в интервью Bloomberg Television ).

Бессент выступил вскоре после того, как Трамп обнародовал 10% универсальный базовый тариф для многих торговых партнеров, с гораздо более высокими дополнительными налогами для других, включая 34% ставку для Китая и 20% сбора для Европейского Союза.

"Это самый высокий показатель, запрещающий месть. Что касается переговоров - увидим", — сказал Бессент.

В то время как другие страны обратились в Вашингтон, чтобы начать торговые переговоры, глава казны отметил, что администрация "на время даст все урегулировать. Мы увидим, куда это пойдет".

Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа для всех автомобилей, импортируемых в США из других стран.

Дата публикации
Количество просмотров
67
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