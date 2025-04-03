Министр финансов США посоветовал странам не мстить после введения пошлины

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

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Министр финансов США Скотт Бессент призвал торговых партнеров США не принимать ответных мер на новый набор пошлин в ответ президента Дональда Трампа.

"Я бы не пытался мстить. Пока вы не мстите, это лучшая цифра (речь идет о ставке пошлины", — сказал Бессент в интервью Bloomberg Television ).

Бессент выступил вскоре после того, как Трамп обнародовал 10% универсальный базовый тариф для многих торговых партнеров, с гораздо более высокими дополнительными налогами для других, включая 34% ставку для Китая и 20% сбора для Европейского Союза.

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"Это самый высокий показатель, запрещающий месть. Что касается переговоров - увидим", — сказал Бессент.

В то время как другие страны обратились в Вашингтон, чтобы начать торговые переговоры, глава казны отметил, что администрация "на время даст все урегулировать. Мы увидим, куда это пойдет".

Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа для всех автомобилей, импортируемых в США из других стран.