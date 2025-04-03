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Министр финансов США посоветовал странам не мстить после введения пошлины
В США посоветовали другим странам воздержаться от ответа на новые пошлины Трампа
Министр финансов США Скотт Бессент призвал торговых партнеров США не принимать ответных мер на новый набор пошлин в ответ президента Дональда Трампа.
"Я бы не пытался мстить. Пока вы не мстите, это лучшая цифра (речь идет о ставке пошлины", — сказал Бессент в интервью Bloomberg Television ).
Бессент выступил вскоре после того, как Трамп обнародовал 10% универсальный базовый тариф для многих торговых партнеров, с гораздо более высокими дополнительными налогами для других, включая 34% ставку для Китая и 20% сбора для Европейского Союза.
"Это самый высокий показатель, запрещающий месть. Что касается переговоров - увидим", — сказал Бессент.
В то время как другие страны обратились в Вашингтон, чтобы начать торговые переговоры, глава казны отметил, что администрация "на время даст все урегулировать. Мы увидим, куда это пойдет".
Напомним, что ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа для всех автомобилей, импортируемых в США из других стран.