Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Страна собирается подать соответствующий документ вместе с заявкой Финляндии.

Об этом сообщает SVT.

Соответствующую заявку Линде подписала сегодня, 17 мая, в офисе Министерства иностранных дел в Стокгольме.

"Это большой, серьезный шаг. Как будто мы определились с тем, что, по нашему мнению, будет лучшим для Швеции", — отметила министер.

Она подчеркнула, что документ будет подаваться вместе с заявкой Финляндии. Ожидается, что финский парламент уже сегодня примет окончательное решение, а президент Саули Ниинисто одобрит его во время визита в Швецию.

Напомним, что Швеция и Финляндия официально объявили о намерении вступить в Альянс. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Швецию и Финляндию убежищем для "террористических организаций". Турция объявила условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Швеция и Финляндия заявили о желании присоединиться к НАТО

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