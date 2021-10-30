Министр иностранных дел "Талибана" принял с визитом коллегу из Туркменистана

Рашид Мередов возглавил делегацию Туркменистана.
Министр иностранных дел террористической группировки "Талибан" Амир Хан Моттаки встретил министра иностранных дел Туркменистана.
Об этом сообщает в Twitter Aamaj News.
Отмечается, что Амир Хан Моттаки и его коллега из Туркменистана Рашид Мередов встретились в международном аэропорту Кабула. Мередов возглавил делегацию своей страны, которая прибыла в афганистан с визитом.
#ویدیو : امیر خان متقی، وزیر امور خارجهی حکومت طالبان از وزیر خارجهی ترکمنسان #آماج_نیوز pic.twitter.com/e7IXBR7znO— Aamaj News (@aamajnews24) October 30, 2021
#ویدیو : امیر خان متقی، وزیر امور خارجهی حکومت طالبان از وزیر خارجهی ترکمنسان #آماج_نیوز pic.twitter.com/e7IXBR7znO— Aamaj News (@aamajnews24) October 30, 2021
Как сообщалось, представители террористического движения "Талибан" требуют от межанродного сообщества выделить им один миллиард долларов. По словам члена политического блока талибов, потребность в деньгах появилась с наступлением зимы. По его мнению, международное сообщество должно действовать как можно скорее, чтобы выполнить свое обязательство о предоставлении одного миллиарда евро помощи Афганистану.