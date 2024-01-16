Министр обороны Беларуси Хренин заявил о новой военной доктрине по использованию ядерного оружия

Как сказал глава Минобороны, доктрина стала адресной.
В Беларуси обновили военную доктрину, впервые предполагающую использование ядерного оружия.
Об этом глава Минобороны Беларуси заявил журналистам в эфире телеканала "Пул первого".
"Можно сказать, что это новый документ. Но самое главное, что в нем сохраняется преемственность. В ней заключается дух нашей доктрины – это миролюбивый характер нашего народа. Мы четко подчеркиваем и говорим, что Республика Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств", – заявил Хренин.
По его словам, в Беларуси "четко коммуникируют взгляды" по использованию тактического ядерного оружия, размещенного на территории страны.
"Появилась новая глава, где мы четко определяем наши союзнические обязательства перед нашими союзниками", – добавил он.
Как сказал Хренин, доктрина стала адресной.
"Мы четко называем источники военных угроз нашей стране", – сказал он.
Глава Минобороны добавил, что средством реагирования в доктрине рассматривается применение размещенного на территории Беларуси тактического ядерного оружия.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в его стране. Речь Лукашенко прозвучала на фоне ужесточения Россией угроз в адрес мероприятия.
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