Министр обороны Беларуси Хренин заявил о новой военной доктрине по использованию ядерного оружия

Как сказал глава Минобороны, доктрина стала адресной.

В Беларуси обновили военную доктрину, впервые предполагающую использование ядерного оружия.

Об этом глава Минобороны Беларуси заявил журналистам в эфире телеканала "Пул первого".

"Можно сказать, что это новый документ. Но самое главное, что в нем сохраняется преемственность. В ней заключается дух нашей доктрины – это миролюбивый характер нашего народа. Мы четко подчеркиваем и говорим, что Республика Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств", – заявил Хренин.

По его словам, в Беларуси "четко коммуникируют взгляды" по использованию тактического ядерного оружия, размещенного на территории страны.

"Появилась новая глава, где мы четко определяем наши союзнические обязательства перед нашими союзниками", – добавил он.

Как сказал Хренин, доктрина стала адресной.

"Мы четко называем источники военных угроз нашей стране", – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что средством реагирования в доктрине рассматривается применение размещенного на территории Беларуси тактического ядерного оружия.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия завершила развертывание тактического ядерного оружия в его стране. Речь Лукашенко прозвучала на фоне ужесточения Россией угроз в адрес мероприятия.

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