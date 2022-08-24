Министр обороны Беларуси Хренин заявил о "всесторонней поддержке" России

В Минске на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что заседание "проходит на фоне резкого усложнения военно-политической обстановки".

Об этом пишет "БЕЛТ".

Хренин также обвинил США и "коллективное мероприятие" в предпринимании шагов, которые, по его словам, повышают риск возникновения новых военных столкновений.

Министр заявил, что Беларусь находится в эпицентре противостояния, стала на путь "всесторонней поддержки" страны-агрессорки — России.

"Мы понимаем, что Беларусь находится в эпицентре противостояния. И мы сделали свой выбор – это всесторонняя поддержка нашего стратегического союзника, России, которая проводит специальную военную операцию в Украине, ставшую форпостом навязанной крайне агрессивной политики и разменной монетой в руках своих евроатлантических". кураторов.В то же время Беларусь не отказывается от присущей ей политики урегулирования каких-либо конфликтов мирным путем, восстановления "мостов доверия" и восстановления разрушенных связей", — заявил Хренин.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Лукашенко, который в День Независимости сделал очередное циничное заявление по Украине. Подоляк отметил, что после победы Украины с пожелавшим Украине "мирного неба" Лукашенко и его сторонниками обсудят все "оттенки мирного неба над Украиной".

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