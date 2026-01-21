Министр обороны Британии напомнил союзникам, кто является главной угрозой НАТО

Джон Гилли / © Associated Press

Министр обороны Великобритании Джон Гили на фоне напряжения в отношениях между Европой и США, в частности из-за вопросов Гренландии, призвал союзников не терять фокус на ключевой угрозе безопасности для Запада, а именно России.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном в Копенгагене.

По словам Гили, в период стратегической неопределенности европейские страны должны четко отдавать себе отчет, что именно Россия представляет системную опасность как для всего континента, так и для Североатлантического альянса.

Он обратил внимание на то, что именно Москва ужесточает агрессию против Украины, наращивает военное присутствие в северных регионах, в частности, через создание новых баз, а также все чаще проверяет готовность НАТО к решительному ответу.

Отдельно министр обороны Великобритании отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины, подчеркнув, что безопасность Европы напрямую зависит от силы и устойчивости украинского государства.

Гили отметил, что Британия и Дания остаются среди ведущих партнеров Украины в предоставлении военной помощи и имеют общее видение: помогать Киеву выстоять в нынешней войне и закладывать основу для справедливого и стабильного мира в будущем.

Напомним, ранее министр обороны Британии Джон Гили заявлял, что президент РФ Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления.

Также Великобритания жестко отреагировала на обстрел Украины. Гили назвал атаки Путина жестокими и циничными. «Дроны, которые были направлены на Киев, били по жилым кварталам», — подчеркнул он.