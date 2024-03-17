Министр обороны Британии отменил поездку в Одессу: стала известна причина

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс отменил запланированный визит в Одессу во время своей поездки в Украину 7 марта. Причиной послужила угроза российского ракетного удара, о которой предупредила британская разведка.

Об этом пишут The Guardian и The Sunday Times.

Отмечается, что британская разведка предупредила министра обороны о том, что Кремль знает о планах поездки, поэтому он был вынужден отменить визит в Одессу.

Также СМИ указывают на ракетный удар по Одессе за день до запланированного приезда Шаппса. Тогда взрыв прогремел в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского, погибли пять человек. В тот же день в Одессе с визитом находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Эта новость повысила уровень угрозы безопасности Шаппса из значительного до критического", – говорится в сообщении.

Напомним, комментируя уничтожение морскими дронами российского патрульного катера "Сергей Котов", министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что Черное море больше "не безопасно для флота Путина".

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