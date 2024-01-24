Министр обороны Британии призвал увеличить помощь ВСУ: "Судьба Украины – в руках Запада"

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что 2024-й может стать определяющим в том, как дальше сложится судьба Украины. Впрочем, это будет зависеть от поддержки западных союзников.

Об этом он написал в своей колонке для Politico.

"Путин считает, что Запад можно "вымотать". Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины — в руках Запада. И мы не можем их подвести", — подчеркнул британский министр.

Он отмечает, что в Москве увеличивают расходы на войну. Кроме того, в РФ совсем не беспокоятся о том, сколько еще солдат будет ликвидировано на войне в Украине. Шаппс также заявляет, что нельзя допустить, чтобы диктатор Владимир Путин победил в этой войне.

"Не должно быть никаких колебаний. Никаких колебаний. Никакого ожидания, чтобы посмотреть, в какую сторону дует ветер. Путин верит, что Запад можно изматывать. Он считает, что нам не хватает стратегического терпения. И мы должны доказать, что он ошибается", — подчеркивает глава британского Минобороны.

Напомним, спецслужбы Литвы назвали истинную цель диктатора РФ Владимира Путина. Глава литовского Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис заявляет, что кремлевский "фюрер" имеет целью не только поражение Украины, но и долгосрочную конфронтацию с Западом.

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