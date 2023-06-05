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Министр обороны дружественного к Украине государства претендует на должность генсека НАТО — The Telegraph

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет два дня в Вашингтоне с визитом.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес претендует на пост генерального секретаря НАТО. Во время поездки в США и встречи с Джо Байденом премьер-министр Британии Риши Сунак будет лоббировать это назначение.

Об этом говорится на сайте The Telegraph.

По данным издания, премьер-министр проведет два дня в Вашингтоне и встретится с президентом США в Белом доме.

"Они обсудят сотрудничество в экономике, торговле, науке и технологиях, причем ожидается подписание соглашения о миллиардных инвестициях в бизнес в Великобритании. Также обсудят способы регулирования искусственного интеллекта", — пишут авторы статьи.

Отмечается, что на саммите G7 в Хиросиме Сунак лоббировал интересы Уоллеса относительно должности генсека Альянса.

Кто может возглавить НАТО после Столтенберга

В сентябре 2023 года завершается каденция действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В апреле 2023 года Politico назвали возможных кандидатов. Среди них:

  • президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен,
  • премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
  • премьер-министр Эстонии Кая Каллас,
  • премьер-министр Испании Педро Санчес,
  • министр обороны Великобритании Бен Уоллес,
  • вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд,
  • президент Румынии Клаус Иоганнис,
  • президент Словакии Зузана Чапутова.

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Дата публикации
Просмотры
488
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