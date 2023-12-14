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Министр обороны Эстонии сделал заявление об Украине: "Войну можно выиграть в течение трех лет"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Министр обороны Эстонии сделал заявление об Украине: "Войну можно выиграть в течение трех лет"

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур / Фото: rus.err.ee

Для этого нужно увеличить объем производства оружия и истощить Россию.

Войну, которую РФ развязала против Украины, можно выиграть в течение следующих трех лет. Для этого необходимо скорректировать и увеличив объемы военного производства.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Победа Украины и поражение России в этой войне достижимы. На самом деле, эту войну можно выиграть в течение следующих трех лет или даже меньше, если скорректировать и увеличив объемы военного производства", — подчеркнул Ханно Певкур.

Он также добавил, что победа нашего государства может быть достигнута и навязыванием перспектив Украины и, увеличив уровень истощения РФ.

Напомним, что Макрон, Шольц и Шарль во время завтрака попытаются склонить Орбана в пользу Украины.

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Дата публикации
Просмотры
555
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