Министр обороны Эстонии сделал заявление об Украине: "Войну можно выиграть в течение трех лет"

Для этого нужно увеличить объем производства оружия и истощить Россию.
Войну, которую РФ развязала против Украины, можно выиграть в течение следующих трех лет. Для этого необходимо скорректировать и увеличив объемы военного производства.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Победа Украины и поражение России в этой войне достижимы. На самом деле, эту войну можно выиграть в течение следующих трех лет или даже меньше, если скорректировать и увеличив объемы военного производства", — подчеркнул Ханно Певкур.
Он также добавил, что победа нашего государства может быть достигнута и навязыванием перспектив Украины и, увеличив уровень истощения РФ.
Напомним, что Макрон, Шольц и Шарль во время завтрака попытаются склонить Орбана в пользу Украины.
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