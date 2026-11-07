Министр обороны ФРГ сделал важное заявление о системах Patriot для Украины

Борис Писториус / © Associated Press

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Германия на данный момент исчерпала возможности по дальнейшим поставкам Украине американских систем противовоздушной обороны Patriot. Передача дополнительных комплексов создала бы опасные пробелы в собственной обороноспособности Бундесвера, которые Берлин не сможет быстро восполнить. Теперь более весомый вклад в укрепление украинской ПВО должны внести другие союзники.

Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на заявление федерального министра обороны Бориса Писториуса в интервью Berliner Morgenpost.

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По словам Писториуса, Германия уже передала Украине несколько систем «Пэтриот» и управляемые ракеты к ним, однако в настоящее время не имеет возможности предоставить дополнительные комплексы.

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«Всё, что мы отдадим сейчас, мы не сможем восполнить в ближайшее время. Это создаст у нас пробелы, за которые мы не можем взять на себя ответственность», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что возможности Берлина в этом направлении фактически исчерпаны: «Больше предоставить сейчас просто невозможно».

Вопрос о дальнейшем обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны планируется обсудить в середине ноября в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. По словам Писториуса, теперь другие государства-партнеры должны более активно участвовать в оказании помощи Киеву.

Писториус не верит в успех России

В то же время немецкий министр убежден, что даже усиление российских воздушных ударов зимой не позволит Москве переломить ход войны в свою пользу.

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Он отметил, что российская армия не демонстрирует существенных успехов и продолжает нести огромные потери. По оценке Писториуса, ежемесячно Россия теряет от 30 до 40 тысяч военнослужащих.

Комментируя перспективы скорого завершения войны при посредничестве президента США Дональда Трампа, глава Минобороны Германии заявил, что исход переговоров зависит прежде всего от позиции российского диктатора Владимира Путина и Соединённых Штатов.

Писториус подчеркнул недопустимость заключения соглашений по Украине без участия самой Украины. Он также подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно гарантировать сохранение украинского суверенитета.

По его словам, Европа не сможет самостоятельно обеспечить прочный мир, если её интересы в сфере безопасности не будут учтены в ходе переговорного процесса.

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Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 7 ноября Россия нанесла удар по Киеву и Киевской области, запустив 36 баллистических ракет. Украинской ПВО удалось сбить лишь четыре из них.

Между тем Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot, но процесс затянется.

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