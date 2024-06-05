Министр обороны Германии назвал год, когда нужно быть готовым к войне

Из-за угроз со стороны России немецкая армия должна быть готова к войне к 2029 году.

Об этом заявил во время отчета правительства в Бундестаге министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует издание Die Zeit.

"Мы не должны пренебрегать собственной обороной и оперативной готовностью. Военная экономика Путина работает на новый конфликт. Мы должны быть готовы к войне до 2029 года. Мы должны действовать как сдерживающий фактор, чтобы не допустить худшего", – сказал он.

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Глава немецкого оборонного ведомства намекнул также на возможность возобновления в стране обязательного призыва на срочную военную службу, которая была отменена в 2011 году.

"В чрезвычайных ситуациях нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну", — сказал Писториус.

В то же время, немецкий министр исключил возможность участия немецких солдат в войне в Украине.

Напомним, в немецком Бундестаге призвали мобилизовать 900 тысяч немецких резервистов на фоне российской агрессии против Украины.

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