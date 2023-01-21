Министр обороны Германии поручил проверить запасы танков Leopard: почему это запрещала его предшественница

Ламбрехт запретила проверку запасов этих танков за неделю до отставки.

Министр обороны Германии Борис Писториус распорядился проверить запасы боевых танков Leopard 1 и Leopard 2, которые предшественница министра Кристин Ламбрехт запретила проверять.

Об этом сообщает Business Insider.

По информации издания, в должности главы Минобороны Ламбрехт сознательно не провела проверку оружия заблаговременно из-за опасений, что инвентаризация танков будет свидетельствовать о планах Германии передать их Украине. Поэтому Ламбрехт запретила проверку за неделю до своей отставки.

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По поводу возможных причин источник из немецкого Минобороны заявил, что якобы на канцлера Олафа Шольца не следует оказывать дополнительное давление в вопросе поставок танков.

"Если бы оказалось, что Бундесвер подсчитывает свои оперативные танки, это можно было бы истолковать как готовность доставить танки. Они якобы хотели избежать такого впечатления, тем более что канцелярия якобы в то время не выдала соответствующий официальный приказ о проверке Министерству обороны", — говорится в материале издания.

Напомним, по итогам заседания в формате "Рамштайн" Писториус сообщил, что участники не смогли договориться и принять решение о поставках танков Leopard в Украину. В то же время, министр сказал, что приказал провести инспекцию этих танков в Германии.

Писториус также отметил, что Германия готова ускорить передачу танков Украине, если будут соответствующие договоренности с союзниками.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников сообщил – некоторые страны, имеющие танки Leopard 2, пришли к согласию в Рамштайне о начале учебных курсов для украинских военных.

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