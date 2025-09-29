Министр обороны Германии сделал заявление о готовности Путина прекратить войну

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что без сомнения президент РФ Владимир Путин не стремится к окончанию войны, а Европа должна обеспечить, чтобы Украина оставалась сильной и способной защищать себя.

Об этом пишет издание The Guardian.

По словам министра, дальнейшие переговоры о мирных соглашениях остаются скорее «желанными мечтами», ведь «дипломатические усилия не приводят к значимому прорыву» в войне.

«Все это не оставляет сомнений… [что] Владимир Путин не хочет прекращения огня и не стремится к миру для Украины», — подчеркнул Писториус.

В то же время он отметил необходимость усиления обороноспособности Украины: «Сегодня мы должны сосредоточиться на расширении возможностей Украины и укреплении ее обороны. Наша цель — создать условия для начала конструктивных переговоров с целью достижения длительного мира, и для этого Украина должна быть сильной. Это наша ответственность как европейцев. Это задача нашего времени».

Министр также подчеркнул важность укрепления обороны Европы в целом: «Мы должны и будем делать больше для защиты Европы. НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим. Это необходимо для того, чтобы наш континент оставался целостным, свободным и мирным».

